O percentual de candidatos negros cresceu na disputa eleitoral deste ano, mas segue abaixo da proporção da população brasileira

O percentual de candidatos negros cresceu nas eleições de 2018 em relação ao último pleito presidencial, em 2014, mas segue abaixo da proporção encontrada na população brasileira, apontam dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Das mais de 28 mil pessoas concorrendo a um cargo eletivo neste ano, quase 12,9 mil se declaram como pardas ou pretas, o que corresponde a 46,2% do total.

Segundo classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pardos e pretos são considerados como negros em conjunto. Já 52,7% dos candidatos se declaram brancos. Há quatro anos, 44,3% dos candidatos eram negros e 55% eram brancos — um aumento de 1,9 ponto percentual para os negros e uma queda de 2,2 pontos percentuais para os brancos. Não é possível comparar com eleições anteriores, já que os dados de cor de pele dos candidatos não eram contabilizados antes de 2014.

Mesmo com o ligeiro aumento, as proporções das eleições deste ano continuam não refletindo a realidade do País, já que a maioria dos brasileiros se enquadra como negro – 47,1% pardo e 8,8% preto, totalizando 55,9% —, e não como branco, como acontece entre os candidatos.

“[A representatividade] é um caminho importante não só para ajudar a evidenciar o racismo, mas também para fazer com que pessoas com trajetórias, vidas e perspectivas distintas estejam fazendo a ‘grande política’, podendo assim desenvolver outros tipos de políticas públicas que tentem pensarem sujeitos sociais historicamente discriminados e marginalizados”, disse Ynaê dos Santos, professorada FGV, em entrevista ao portal G1.

Em relação ao leve aumento de candidatos negros nas eleições de 2018, Santos afirma que é importante estar atento a essas mudanças, mas há ainda muito a ser feito na política brasileira. A professora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Rachel Meneguello também reconhece mudanças no cenário político nos últimos anos.

“Há exemplos de parlamentares negros que são contrários à política de cotas, e essa é uma ponderação que vale para as outras consideradas minorias, como as mulheres e suas pautas específicas”, afirma.

De todo modo, Meneguello diz que as diferenças entre as candidaturas e a realidade brasileira refletem a incapacidade do sistema representativo de traduzir as características da população. Segundo ela, a relação entre as agendas dos políticos e suas identidades raciais está sendo aperfeiçoada. “Os movimentos e mobilizações sociais têm criado pautas incorporadas na política”, diz. A professora destaca, porém, que o ponto principal e inicial da mudança na representação política está na organização interna dos partidos.

O PCdoB, por exemplo, é o partido com mais negros (55,7% dos candidatos pardos ou pretos). Apesar disso, o percentual ainda não atinge o da população brasileira, de 55,9%. Além do PCdoB, apenas um outro partido, o PSTU, tem menos brancos. Mas nenhuma sigla tem mais negros que a proporção nacional. “Os partidos [de esquerda] têm um caminho a percorrer. [Mas eles] se demonstram mais simpáticos à discussão sobre o racismo e mais atuantes na promoção de políticas antirracistas do que partidos de direita que, grosso modo, ainda fazem uso dos termos elaborados pelo mito da democracia racial”, diz Ynaê dos Santos.

Das 35 siglas, 5 não têm candidatos amarelos (PMB, Solidariedade, PCB, PSD e PCO), e 4 não têm indígenas (PCO, PMN, PROS e Novo). O Novo, inclusive, é o partido com mais candidatos brancos (84,5% do total). Veja abaixo o percentual de todas as 35 siglas do país.

Disputa por cargo

Já entre as disputas, a corrida presidencial é a mais desigual em relação à divisão racial da sociedade brasileira. Isso porque, dos 26 candidatos a presidente e vice-presidente, 19 se declaram brancos, ou 73% do total. Há três pretos e dois pardos.

A única disputa por cargo que tem menos da metade dos candidatos brancos é a para deputado distrital, disputa por vagas para a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Dos 954 candidatos, 394 constam como brancos, ou 41,3% do total. Já os pretos e pardos são 58,1%.

“A política brasileira está ainda estabelecida sobre bases tradicionais de representação demográfica, assim como socioeconômica, e isso explica em boa medida porque 19 dos 26 candidatos a presidente e vice presidente declaram-se brancos e porque há apenas 6 mulheres dentre esses mesmos 26 candidatos”, diz Meneguello.

Nas eleições de 2014, dos 513 deputados federais eleitos, 411 eram brancos, ou 80,1% do total. Outros 21 eram pretos (4,1%), e 81, pardos (15,8%). A proporção foi parecida com a encontrada nas eleições para senadores: das 27 vagas preenchidas em 2014, 22 foram para candidatos brancos, ou 81,5% do total.

Por conta disso, Santos acredita que a eleição de um presidente negro ainda esteja longe.

