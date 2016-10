O perfil de um falso milionário russo ganhou milhares de seguidores na internet

O consultor de marketing Roman Zaripov, 23 anos, e o aposentado Boris Kudryashov criaram o perfil do milionário russo Boris Bork no Instagram para mostrar que não é necessário ter dinheiro, mas “apenas” parecer ser rico para conseguir seguidores. Nas fotos, Bork aparecia andando em carros esportivos, comendo em restaurantes caros e tendo modelos atraentes como companhia. Em poucos dias, ele já tinha mais de 17 mil seguidores no aplicativo.

Tudo começou quando Roman leu um artigo sobre o preço para criar uma estrela das redes sociais (que dizia que o valor poderia chegar a até oito dígitos). Ele não acreditou e resolveu fazer isso por muito menos. Após algum tempo, o consultor de marketing encontrou Boris Kudryashov, um aposentado que recebe uma modesta pensão de 195 dólares mensais (616 reais) e concordou em participar do experimento. A dupla passou vários finais de semana tirando fotos e as publicando no Instagram para mostrar o “estilo de vida” de Boris Bork.

Zaripov gastou a quantia total de 800 dólares (2,5 mil reais) para “transformar” Kudryashov em um milionário. Em uma postagem no Facebook ele comentou o caso. “Fiquei assustado sobre como é fácil enganar as pessoas, e como quem deveria checar informações não faz isso”, escreveu.

