O Peru passou a exigir passaporte de venezuelanos

O governo peruano anunciou na sexta-feira (17) que passará a exigir a apresentação do passaporte para os cidadãos da Venezuela que desejam entrar no país. Estima-se que 400 mil venezuelanos chegaram ao Peru nos últimos meses. Segundo o ministro do Interior peruano, Mauro Medina, a exigência do passaporte visa garantir a segurança e possibilitar à polícia um registro adequado, com fotografia e digitais, daqueles que entram no país.

Até agora, venezuelanos podiam atravessar a fronteira peruana apenas com um documento de identidade. Com a crise econômica e política, obter um passaporte na Venezuela pode demorar meses devido à falta de material e trâmites burocráticos.

Medina negou que a medida seja discriminatória. “Não há nenhuma atitude hostil ou de perseguição. Temos que pensar na segurança dos cidadãos e todas as pessoas têm que entender isso”, ressaltou. A exigência do passaporte entra em vigor no dia 25 de agosto. Segundo dados da Superintendência Peruana de Migração, 80% dos venezuelanos que entram no Peru possuem passaporte.

O anúncio é feito um dia após o Equador adotar medida semelhante. Quito afirmou na quinta-feira que passará a exigir a apresentação de passaporte a todos os estrangeiros que desejam entrar no país.

O fluxo migratório de venezuelanos no Peru bateu um recorde em 11 de agosto, quando 5,2 mil cidadãos do país cruzaram a fronteira com o Equador em apenas um dia. O Peru é o segundo país que mais recebeu imigrantes venezuelanos nos últimos meses, atrás apenas da Colômbia.

Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), cerca de 2,3 milhões de venezuelanos fugiram do país devido à crise econômica e política que assola a Venezuela. Além do desemprego, os cidadãos enfrentam a escassez de alimentos e medicamentos.

No Brasil, estima-se que, em média, 500 venezuelanos entrem no país pela fronteira de Roraima todos os dias. O estado já recebeu cerca de 50 mil venezuelanos. Devido ao grande fluxo migratório, a fronteira chegou a ficar fechada por 17 horas no início de agosto após a determinação de um juiz federal.

Colômbia

A Colômbia informou que teme que milhares de venezuelanos que fogem da crise em seu país fiquem presos na fronteira com o Equador, que também exige passaporte diante da onda migratória, informaram fontes oficiais. “Estamos falando de 3.000 pessoas por dia, somente venezuelanos”, que cruzam diariamente a passagem fronteiriça de Rumichaca, declarou o diretor da Migração Colômbia (autoridade de controle migratório), Christian Krüger, em entrevista coletiva em Bogotá.

“Se começar a acumular, em vários dias veremos uma população muito grande” nesse ponto, acrescentou. O funcionário se mostrou “preocupado” porque assegurou que a metade dos venezuelanos que sai de seu país só carrega a identidade, com a qual não poderiam cruzar para o Equador, que exige passaporte diante da dificuldade que tem tido para controlar a chegada diária de milhares de migrantes.

Krüger afirmou que o governo tomará “medidas de ação” ante o possível represamento, entre elas o envio de mais equipe migratória, reuniões de autoridades locais e regionais, e a busca por um encontro com representantes de Equador e Peru. Além disso, advogou por um fundo comum entre os países e políticas migratórias similares.

