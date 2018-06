O Peru venceu a Austrália por 2 a 0 pelo grupo C do Mundial

A seleção do Peru venceu a Austrália por 2 a 0 pelo grupo C do Mundial nesta terça-feira (26). Aos 17 minutos do primeiro tempo, Carrillo abriu o placar para a seleção peruana. Aos 4 minutos do segundo tempo, Guerrero ampliou a vantagem. A partida foi disputada em Sochi. As duas seleções foram eliminadas da competição.

O Peru ultrapassou a própria Austrália e terminou o Mundial em terceiro lugar no Grupo C, com três pontos. A seleção da Oceania, que só somou um pontinho, ficou em último na chave. Os australianos dependiam de combinação de resultados para avançar, mas não viram o milagre acontecer. Foi a primeira vitória peruana em Mundiais desde 1978.

França e Dinamarca, que empataram sem gols também nesta quinta-feira, avançam em primeiro e segundo lugares, respectivamente.

O jogo

Com a obrigação de vencer, a Austrália começou bem e teve a posse de bola durante todo o primeiro tempo (55% X 45%), mas sofreu com os contra-ataques peruanos. A melhor chance foi aos 17 minutos, quando Guerrero recebeu lançamento, e após falha de Risdon cruzou para Carrillo, que acertou um chute de primeira, sem chances para Ryan. Na sequência, os australianos voltaram a mandar no jogo e poderiam ter empatado, quando Rogic lançou Kruse, que rolou para Leckie marcar sem goleiro. Mas a zaga peruana afastou no limite.

No segundo tempo o Peru manteve a postura de esperar para aproveitar os contra-ataques. Aos 4 minutos, Guerrero recebeu de Cueva, fez seu gol e emocionou a torcida em Sochi. A Austrália até tentou incendiar o ataque com o jovem Arzani e o veterano Cahill, levando bolas aéreas com perigo, sempre encontrando o goleiro Gallese para boas defesas. Os peruanos encerraram a participação aos gritos de “olé” de sua torcida.

Emoções

A seleção do Peru jogou por uma questão de honra e para homenagear os torcedores peruanos, que eram maioria em Sochi. A equipe sul-americana venceu a Austrália sem dificuldades e se despediu do Mundial com muita alegria.

Após uma verdadeira batalha judicial para jogar o Mundial, Paolo Guerrero não iria se despedir sem deixar sua marca. Deu bela assistência para o primeiro gol peruano, de Carrillo, e recebeu passe de Cueva no segundo tempo para girar à frente de seu marcador e mandar a bola para as redes. Foi o primeiro gol do jogador do Flamengo em Mundiais Longe de se aposentar, ele agora quer estar em 2022, no Catar.

Já Tim Cahill foi chamado pelo técnico Bert van Marwjik depois de passar dois jogos no banco de reservas. Entrou aos sete minutos do segundo tempo, fazendo história ao ser o primeiro australiano a atuar em quatro Mundiais. Só não deu para fazer gol pelo quarto Mundial seguido, que o faria igualar até Pelé. Aos 38 anos, ele pode se aposentar da seleção.

Escalações

Bert van Marw, técnico da Austrália, colocou em campo Ryan, Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich, Jedinak, Mooy, Leckie, Rogic (Irvine), Kruse (Arzani) e Juric (Cahill).

Já o técnico do Peru, Ricardo Gareca, escalou Gallese, Advíncula, Christian, Ramos, Santamaria, Trauco, Tapia (Hurtado), Yotún (Aquino), Carrillo (Cartagena), Cueva, Edson Flores e Paolo Guerrero.

Deixe seu comentário: