O PIB da zona do euro teve o maior crescimento dos últimos dez anos

O PIB (Produto Interno Bruto) da zona do euro cresceu 2,5% em 2017, o seu maior crescimento desde 2007, quando a taxa foi de 3%, mostraram nesta quarta-feira (14) os dados da agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. As informações são da agência de notícias Reuters.

A agência de estatísticas confirmou a estimativa preliminar de expansão do PIB na zona do euro no quarto trimestre de 2017 de 0,6% sobre os três meses anteriores e de 2,7% contra o mesmo período de 2016.

“Para o ano de 2018, uma forte alta de 2,5% ainda é provável, mesmo que os estatísticos tenham revisado ligeiramente para baixo dados anteriores”, disse em nota o economista-chefe do Commerzbank, Joerg Kraemer.

A produção industrial da zona do euro saltou mais do que o esperado em dezembro, impulsionada pela fabricação de bens de consumo duráveis e bens intermediários, destacando a taxa de crescimento econômico mais rápida em uma década.

A Eurostat informou que a produção industrial nos 19 países que usam o euro subiu 0,4% sobre o mês anterior e registrou alta de 5,2% na base anual. Economistas consultados pela Reuters projetavam alta de 0,2% na base mensal e de 4,2% sobre o ano anterior.

