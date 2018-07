O PIB dos Estados Unidos cresceu 4,1% no segundo trimestre deste ano

O PIB (Produto Interno Bruto) dos Estados Unidos cresceu à taxa anualizada de 4,1% no segundo trimestre de 2018, no ritmo mais forte em quase quatro anos, de acordo com a primeira estimativa do dado, publicada nesta sexta-feira (27) pelo Departamento de Comércio.

O avanço foi impulsionado por recuperação nos gastos do consumidor, nas exportações e no investimento empresarial firme.

O número veio abaixo do previsto por analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, que indicavam crescimento de 4,4%. O resultado ficou dentro do intervalo das estimativas dos analistas, que previam avanço entre 3,2% e 5,2%, e levemente abaixo da mediana que apontava para crescimento de 4,2% à taxa anualizada entre abril e junho. No primeiro trimestre, a economia dos EUA cresceu 2,2% (dado revisado do avanço de 2,0%).

As exportações líquidas adicionaram 1,06 ponto porcentual à taxa de crescimento do PIB de 4,1% no trimestre, com as exportações subindo fortemente.

No início deste mês, o Departamento de Comércio informou que as exportações de soja dos EUA subiram no segundo trimestre, proporcionando um crescimento extraordinário ao crescimento econômico, mesmo quando a China transferiu grande parte de suas fontes para o Brasil em resposta ao agravamento das relações comerciais com os EUA. O avanço das exportações refletem os esforços por compradores para obter soja antes do início das de 25% da China em retaliação sobre a soja dos EUA, que começou em 6 de julho.

Avanço da inflação

O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) avançou a uma taxa anualizada de 1,8% no segundo trimestre. No primeiro trimestre de 2018, o PCE havia subido à taxa anualizada de 2,5%. O núcleo do PCE, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, teve alta de 2% no segundo trimestre.

No primeiro trimestre, o núcleo avançou 2,3%. O PCE é a medida preferida de inflação do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e é um elemento importante para as tomadas de decisão sobre a política monetária no país.

Além disso, os gastos de consumidores, que correspondem a mais de dois terços da produção econômica dos EUA, subiram à taxa anualizada de 4% no segundo trimestre de 2018, o maior avanço desde quarto trimestre de 2014.

Trump comemora

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou em declarações na Casa Branca nesta sexta os números mais recentes da economia. “A economia americana caminha para um crescimento anual de mais de 3% e pode ser bem superior a isso”, afirmou Trump.

O presidente americano disse ainda que, com acordos comerciais, o avanço do PIB deve ser ainda mais forte. Trump afirmou que os números do PIB são “muito sustentáveis” e defendeu também sua estratégia de pressionar outros países para reduzir o déficit comercial americano. “Estamos finalmente acabando com abusos de décadas no comércio externo.”

O presidente disse que a economia americana cresce a um ritmo “dez vezes maior” atualmente que nos governos de George W. Bush e Barack Obama. Citou a geração de empregos e de riqueza, bem como os cortes de regulações que dão mais margem de manobra ao governo. “Temos alcançado uma reação econômica de proporções históricas”, disse.

Trump também afirmou que o setor de aço americano está “de volta à ativa”, após ele impor tarifas à importação de aço e alumínio por questões de segurança nacional, algo contestado por outras nações. Ele lembrou que essa área gera muitos empregos e disse que a reforma tributária realizada por seu governo tem igual efeito.

De acordo com o presidente, seu governo prepara um novo sistema de seguro-saúde, com custos mais baixos para os americanos e mais oportunidades para que possam escolher seus planos.

