O piloto encontrado desmaiado em cabine estava bêbado, diz a polícia canadense

O piloto que foi encontrado desmaiado na cabine do avião que deveria pilotar no sábado (31) estava bêbado, segundo a polícia canadense. Miroslav Gronych, 37 anos, deveria voar de Calgary até Cancún, no México, em um Boeing 737 com 99 passageiros e seis tripulantes a bordo.

Ele foi preso e testes indicaram que, duas horas após o horário previsto para decolagem, ainda tinha uma quantidade de álcool no sangue três vezes acima do limite legal. Gronych, que é esloveno, mas tem permissão de trabalho no Canadá, não deve ser autorizado a voar novamente e será acusado de assumir o controle de uma aeronave em estado inadequado.

O comportamento do piloto chamou atenção dos funcionários do setor de embarque no aeroporto. Eles alertaram então o co-piloto, que disse ter encontrado o comandante desmaiado em seu assento, já dentro da cabine.

O avião pertence à Sunwing Vacations, que publicou um pedido de desculpas a seus clientes em seu perfil no Facebook.

