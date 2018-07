O piloto gaúcho que morreu em um acidente em São Paulo foi instrutor em aeroclube de Santa Catarina e tinha mais de 5 mil horas de voo

O piloto gaúcho Antonio Traversi tinha mais de 5.000 horas de voo e trabalhava havia 18 anos na empresa Videplast, de Santa Catarina. Natural de Pelotas, era ele quem pilotava o avião de pequeno porte que explodiu na noite de domingo (29) no aeroporto Campo de Marte, zona norte de São Paulo. As informações são do portal de notícias UOL.

A operação para tentar salvar o piloto, que ficou preso às ferragens da aeronave, levou cerca de uma hora, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Traversi não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As outras seis pessoas que estavam no bimotor sobreviveram e estão internadas em hospitais da capital paulista.

Traversi tentou arremeter (um procedimento em que o piloto de uma aeronave, durante o pouso, retoma o processo de subida) duas vezes antes de aterrissar, segundo testemunhas do acidente. Ao tocar a pista, o avião caiu para o lado esquerdo, colidiu com o solo e se arrastou com as rodas para cima, explodindo em seguida.

O piloto foi instrutor do Aeroclube de Videira (SC). A instituição lamentou sua morte. “Todos nós do Aeroclube de Videira estamos em luto. Fomos pegos de surpresa com a notícia do acidente ocorrido no aeroporto Campo de Marte em São Paulo”, diz o aeroclube em nota.

Ainda de acordo com a nota, Traversi ajudou a formar muitos profissionais no Estado. “Ele também foi examinador dos novos alunos que estavam concluindo a carteira de piloto privado. Fica aqui o agradecimento e reconhecimento ao comandante Antônio Traversi por tudo que fez durante o período que atuou no Aeroclube de Videira.”

O corpo do piloto foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) central de São Paulo para exames necroscópicos.

Em nota, a Infraero afirmou lamentar profundamente o acidente e manifestou solidariedade aos familiares e vítimas, “colocando-se à disposição para o apoio que o momento requer, além de colaborar com as investigações junto aos órgãos competentes”.

Sobreviventes:

– Nereu Denardi, dono da Videplast, está internado no hospital do Mandaqui em condições estáveis de saúde;

– Geraldo Denardi, dono da Videplast, está internado no Hospital Santa Isabel, aos cuidados do grupo de trauma;

– Enzo Denardi, filho de Nereu, também está internado no Hospital Santa Isabel sob cuidados do grupo de trauma;

– Aguinaldo Nunes, funcionário da Videplast, está internado no hospital São Camilo, em estado estável;

– Agnaldo Crippa, funcionário da Videplast, está internado no HSANP em estado estável;

– Benê Souza foi levado para o Hospital das Clínicas de helicóptero e está internado com estado de saúde estável.

