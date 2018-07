O piloto Lewis Hamilton teve o domínio total da corrida e venceu o Grande Prêmio da Hungria

Lewis Hamilton venceu o Grande Prêmio da Hungria neste domingo (29) com autoridade. Com uma pilotagem impecável, Hamilton teve o domínio total da corrida e cruzou 17 segundos à frente do segundo colocado Sebastian Vettel, que só chegou nesta posição com uma estratégia diferente e uma difícil ultrapassagem sobre Valtteri Bottas com direito a toque nas voltas finais. Agora, Hamilton soma 213 pontos contra 189 de Vettel.

Kimi Raikkonen completou o pódio em terceiro, seguido por Daniel Ricciardo, que fez grande corrida largando de 12º, caindo para 16º, e sobrevivendo a uma colisão com Valtteri Bottas. O finlandês, que já havia batido em Vettel e estava com a asa danificada, tentou resistir a um ataque do australiano mas atingiu o piloto da RBR. Apesar de também ter danificado seu carro no incidente, Ricciardo ainda ganhou a posição de Bottas na pista na última volta para chegar em quarto. Após a corrida, o finlandês foi punido com o acréscimo de dez segundos ao tempo de corrida, mas manteve a quinta posição.

Também marcaram pontos, da sexta à décima posições Pierre Gasly (STR), Kevin Magnussen (Haas), Fernando Alonso (McLaren), Carlos Sainz (Renault) e Romain Grosjean (Haas).

Agora, o campeonato tem uma pausa para as férias de verão na Europa e só volta no fim de semana dos dias 24, 25 e 26 de agosto, em Spa-Francorchamps (Bélgica).

Hamilton chegou à 67ª vitória na carreira e é o primeiro piloto a atingir cinco vitórias na temporada. Apenas Michael Schumacher, com 91, venceu mais vezes na história da Fórmula 1.

Escudeiro

Após ao término do GP da Hungria, o chefe da Mercedes causou polêmica ao dizer que Valtteri Bottas havia sido um “sensacional escudeiro” para Lewis Hamilton por ter defendido o britânico dos ataques das Ferraris. O finlandês não gostou muito do “elogio” e se disse “machucado” ao saber, afirmando que teria uma reunião com a equipe para tratar do assunto. Wolff, contudo, tratou de colocar panos quentes e esclarecer o apelido.

“É exatamente por isso que as coisas que não são faladas diretamente a pessoa perdem o contexto e viram coisas erradas. Na corrida de hoje, largando em segundo, após a primeira volta, a corrida de Valtteri foi de um perfeito escudeiro. Mas eu não digo isso em termos de campeonato, porque não temos um número um ou um número dois, mas foi sobre como ele correu hoje. Foi sua melhor corrida conosco nos últimos dois anos”, esclareceu.

Wolff explicou a importância de Bottas para a corrida de Hamilton e porque ele acha que essa foi uma das melhores corridas pelo time.

Não tenho certeza da vida do pneu, mas acho que tinham entre 50 e 54 voltas, estava acabado. Ficamos surpresos em como ele segurou Sebastian por 25 voltas, pois sabíamos que as últimas cinco seriam complicadas. O gosto agridoce que sinto é porque ele merecia o segundo lugar, que é onde ele largou e onde estava após a primeira volta. Mas você está dizendo que a “sensacional escudeiro” não é justo? Ele pilotou de maneira sensacional e ajudou Lewis, de certa forma, a ampliar a vantagem no campeonato”, completou.

Ao saber que havia sido chamado de “sensacional escudeiro”, Bottas afirmou que teria uma reunião com o time para discutir o assunto. Mas, assim como Wolff, esclareceu o que falou momentos depois, através de sua conta em uma rede social.

“Eu não marquei uma reunião com os chefes porque Toto disse que eu era um “sensacional escudeiro” nesta corrida. Não há porque fazer isso. Eu fiquei frustrado com o fim da minha corrida e vi tudo de uma forma negativa no momento. Eu entendo o que ele quis dizer. E ele teria dito o mesmo sobre Lewis se a situação fosse similar. Está tudo bem e confio 100% no time. Continuaremos correndo atrás e, uma hora, (a vitória) vai surgir”, resumiu.

O dia de Bottas ainda teve dois acidentes, um com Vettel e um com Ricciardo – por esse o finlandês foi punido com 10s. A penalidade no entanto, não influenciou no resultado e o piloto da Mercedes terminou em quinto. Com os dez pontos somados, Bottas manteve a quarta posição do campeonato, com 132 pontos, mas viu o compatriota Kimi Raikkonen ampliar para 14 pontos a vantagem no terceiro lugar. A diferença de Bottas para o quinto colocado Daniel Ricciardo também é de 14 pontos.

