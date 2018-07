O planeta Marte chegou à sua menor distância da Terra nos últimos 15 anos

Às 22h dessa sexta-feira, Marte pode ser visto da Terra com a maior clareza dos últimos 15 anos. De acordo com o cientista argentino Geronimo Villanueva, da Nasa (a agência espacial norte-americana), as órbitas de ambos os planetas fizeram com que se encontrassem no ponto de maior aproximação entre si desde 2003.

“Marte se aproxima da Terra a cada dois anos, mas no momento atual, o planeta se aproximará ainda mais do que em outras ocasiões”, relatou Villanueva, que trabalha no Centro Espacial Goddard, nos Estados Unidos. “Com isso, podemos vê-lo muito brilhante e maior a olho nu do que habitualmente.”

Pelos cálculos dos especialistas, o chamado “Planeta Vermelho” está a menos de 60 milhões de quilômetros da Terra na próxima terça-feira, distância que ainda é grande mas bem menor que os 100 milhões de quilômetros de outras datas do calendário.

Esse evento cósmico do Sistema Solar já pode ser conferido de qualquer ponto do mundo. Para isso, as pessoas devem olhar para a Lua e, à sua direita, encontrarão um ponto vermelho-alaranjado mais brilhante que o normal. É Marte. Ao seu lado, outro planeta: Saturno.

“O fenômeno, que se repetirá em 2033, ocorre por circunstâncias relativamente simples”, acrescentou Villanueva.

A Terra dá uma volta em torno do Sol a cada ano (terrestre) e Marte, a cada dois anos. Por isso, ambos eventualmente se alinham e estão mais próximos. No entanto, a órbita marciana é considerada “muito original”, ou seja, há momentos em que está mais longe do Sol e outros mais perto, em comparação à variação da Terra.

Assim, as órbitas da Terra e do “Planeta Vermelho” (uma das mais irregulares do Sistema Solar) se alinham em relação ao Sol de uma maneira sincronizada a cada 15 anos.

Para a Nasa, esta ocasião significa uma grande oportunidade para os pesquisadores do telescópio espacial Hubble, que se encontra operando “em seu rendimento máximo” desde o seu lançamento em 1990, diz Villanueva:

“O equipamento permite observar o Sistema Solar e fora dele durante muito tempo. É uma plataforma de informação muito completa que nos ajuda a entender, por exemplo, como mudam os climas nos diferentes planetas”.

No caso de Marte, o Hubble captou uma imagem na semana passada onde se vê que o planeta vermelho está coberto por uma enorme nuvem de pó, que propiciou uma “tempestade global” nesse mundo.

Tal conhecimento é “muito importante” para a agência espacial americana, que conta com uma série de robôs na superfície de Marte para analisar o planeta.

Recentemente, a Nasa perdeu contato com o robô explorador Opportunity, que utiliza painéis solares como fonte de energia. Em decorrência da tempestade de pó, registrada pelo Hubble, o Opportunity não está recebendo a luz solar necessária para trabalhar e entrou em um estado de “hibernação” até que seus painéis fiquem limpos e a atmosfera marciana mais aberta.

Homem em Marte

Um dos maiores objetivos de tais pesquisas é a chegada do homem a Marte. Esta missão de “logística extremamente complexa” duraria três anos, já que, com a tecnologia atual, a viagem até lá demora seis meses.

Quando o astronauta chegasse a Marte, os dois planetas não estariam alinhados, portanto, seria preciso esperar dois anos para que essa janela de oportunidade se abrisse outra vez.

Além dos seis meses de volta, o cientista da Nasa ressalta que seria necessário construir uma base de lançamento em Marte. “Estamos trabalhando para que, em um prazo de dez a 20 anos, possamos enviar o primeiro homem ou mulher a Marte”, disse Villanueva.

