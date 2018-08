O plano do PT de retirar do Supremo o pedido de habeas corpus para Lula e evitar a discussão antecipada sobre possível candidatura pode encontrar resistência entre os ministros do Tribunal

Corre o risco de enfrentar resistências no STF (Supremo Tribunal Federal) uma cartada em estudo pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva: retirar da Corte o pedido de habeas corpus para o líder petista e evitar que o tema de sua inelegibilidade seja discutido de forma antecipada.

Magistrados dizem que parte dos ministros do órgão podem concluir que a questão já está “sub judice” e não seria mais possível retirá-la de sua alçada. Esse entendimento já foi adotado em ações diretas de inconstitucionalidade.

“No caso de habeas corpus, isso seria esdrúxulo, mas hoje tudo é possível”, disse um magistrado à imprensa, em “off'”, ironizando o que considera “atitudes heterodoxas” de alguns de seus colegas.

No entendimento desse mesmo ministro, o habeas corpus trata da liberdade do indivíduo, “um direito subjetivo e indisponível”. Se Lula quiser retirar o pedido, ao STF só caberia aceitar. “Mas colegas poderão argumentar que isso se trata de uma manipulação inadmissível”, prevê.

Derrotas

Em diversas frentes, a defesa de Lula vem tentando reverter decisões contra ele, mas a maior parte de seus pedidos acabaram sucessivamente negados em várias instâncias.

Desde que se tornou alvo da Operação Lava-Jato, o ex-presidente encaminhou pedidos como o que questionou a imparcialidade do juiz federal Sérgio Moro e dos procuradores da força-tarefa de Curitiba. Até agora, não obteve sucesso em retirá-los dos casos.

O mais importante desses recursos foi decidido no Supremo Tribunal Federal, às vésperas da prisão do petista, em abril. Lula havia encaminhado um pedido de habeas corpus preventivo para impedir a prisão antes de sua condenação do caso do triplex tramitar em todas as instâncias. Esse mesmo pedido já tinha sido negado no STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Por seis votos a cinco, porém, os ministros do Supremo negaram o pedido na madrugada de 5 de abril. Naquele mesmo dia, Sergio Moro ordenou a prisão, que acabou acontecendo na noite do dia 7 de abril – nesta terça-feira, Lula completará quatro meses de cárcere.

Com o petista já preso, a defesa foi novamente ao STF pedir a soltura argumentando, entre outros pontos, que a ordem para o cumprimento da pena no caso triplex não foi fundamentada pelo TRT-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região). O ministro Edson Fachin, relator da Lava-Jato na Corte, mandou o caso ao plenário, composto pelos 11 ministros.

Também em abril, a defesa obteve uma vitória no Supremo, ao conseguir retirar das mãos de Moro trechos da delação da Odebrecht. Essa medida, porém, ainda não provocou a paralisação do processo sobre o sítio de Atibaia (SP), que está com Moro.

No início do ano, antes de o caso do triplex ser julgado pelo TRF-4, a defesa pediu que Lula fosse ouvido pela Corte. O relator, João Pedro Gebran Neto, negou argumentando que o líder petista já havia sido ouvido na primeira instância. Logo após a condenação ser confirmada, ainda em janeiro, Lula foi ao STJ pedir também a suspensão da inelegibilidade do petista, o que foi negado.

Durante a tramitação do processo, a defesa já havia tentado processar individualmente autoridades da Lava Jato. Contra o procurador Deltan Dallagnol, os advogados pediram indenização de R$ 1 milhão em função da apresentação em PowerPoint sobre acusações contra o petista, que foi negada.

Deixe seu comentário: