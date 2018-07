O plantonista certo

Uma planilha com a relação de plantonistas de 2018 determinada pela direção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de posse da Coluna, evidencia que foi premeditada a ação e escolhido o dia para a tentativa de liberdade forçada do ex-presidente Lula da Silva, detento condenado por corrupção. O único plantão do ano para o desembargador Rogério Favreto, um ex-petista, é no período de 4 a 18 de julho. Os deputados do PT aproveitaram o primeiro domingo de plantão de Favreto e impetraram o pedido de habeas corpus. A lista nomina o plantão e períodos de outros 23 magistrados, e Favreto só voltaria o ano que vem. Era a chance única do partido.

Perfil

Favreto, petista por 19 anos, é também ex-secretário do fracassado projeto de reforma do Judiciário do Governo de Lula, como revelamos domingo. Imagine o que viria…

Cegueira

Além da manobra político-jurídica, que ficou notória na segunda sentença de Favreto, ele atropelou a Resolução 71 do CNJ cujo Artigo 1º o proibia de conceder HC.

Pito oficial

Com o silêncio dos togados das Altas Cortes, a presidente do STJ, Laurita Vaz, puxou para si a responsabilidade da bronca oficial ao desembargador, em nota divulgada.

Sobrou para todos

Cresce o número de representações contra o desembargador Favreto. Ontem eram seis, e mais duas a caminho – do Nas Ruas e de coletivo de advogados de Brasília. O corregedor do Conselho Nacional de Justiça, ministro João Noronha, também acolheu denúncia contra o juiz Sérgio Moro, por descumprimento de sentença, e contra o relator do processo de Lula, desembargador Gebran Neto.

Palácio não vê

Há fila na porta do Ministério do Esporte de presidentes de federações de esportes lamentando a MP 841, que tira repasses da União para as entidades, a fim de fomentar o fundo pela segurança pública. Os presidentes pedem ajuda para provar que investimentos em modalidades para crianças são ações de prevenção contra a violência.

Alívio no caixa

Com o fracasso do leilão da Lotex – a ‘raspadinha’ federal que daria exclusividade no País ao operador – os governadores do Rio de Janeiro, Luiz Pezão, e Wellington Dias, do Piauí, entre outros, respiram aliviados. As ‘raspadinhas’ estaduais, que serão extintas com a estreia da Lotex, dão caixa extra aos cofres e ajudam em programas sociais.

Fuga de capital

Aliás, seguem em tramitação no Supremo Tribunal Federal ações de cinco Estados contra a criação da Lotex. A insegurança jurídica afugentou investidores internacionais.

Fez escola

Filha do memorável Dr. Enéas, Gabriela Enéas lançará sua pré-candidatura ao Governo de Minas pelo PMB – Partido da Mulher Brasileira, em BH, na próxima segunda-feira.

Quepe e fé

Com Messias no sobrenome, o evangélico e líder nas pesquisas para presidente, Jair Bolsonaro (PSL), tem citado a Bíblia e versículos em palestras. É forma de conquistar a atenção do eleitor crente que ainda o vê como capitão e com desconfiança.

Bioeconomia

A APEX Brasil e o Itamaraty conduziram amplo benchmark (aperfeiçoamento de práticas em setores) sobre ‘O Estado da Bioeconomia Avançada de Baixo Carbono’. O estudo será apresentado em painel hoje no auditório da Agência. Quem quiser se inscrever para acompanhar online o link é <https://bit.ly/2zodJvH>.

Biofuturo

Segundo a Agência, 20 países compõem a Plataforma para o Biofuturo. O foco da apresentação será oportunidades sobre biocombustíveis e bioprodutos não energéticos.

Pista livre

O Governo do DF vai reconstruir 192 metros da parte do viaduto que desabou no Eixão Sul. Será por licitação, orçado em R$ 15 milhões e cinco meses de prazo para a obra.

Viva a imprensa

Parabéns à Tribuna Independente de Alagoas pelos 11 anos, que reproduz a Coluna diariamente há cinco. Uma honra para nossa equipe.

