O PlayStation VR tem uma queda de preço no Brasil a partir desta quinta

A Sony anunciou uma redução no preço do PlayStation VR para o Brasil. A partir desta quinta-feira (29), o bundle dos óculos de realidade virtual da Sony com o título PlayStation VR Worlds passa a custar R$ 2.749 em grandes varejistas e revendedores oficiais, uma queda de R$ 250 em relação ao valor que vinha sendo praticado desde a chegada do aparelho ao nosso País.

No pacote vendido oficialmente por aqui, o PS VR acompanha o game PlayStation VR Worlds, uma coletânea de experiências que serve para mostrar como a realidade virtual funciona, e um disco de demonstração com amostras de outros games. Além disso, a caixa traz uma câmera, dois controles de movimento e a unidade de processamento que é exigida para funcionamento, além de um fone de ouvido com microfone.

Em publicação anunciando a queda nos preços, Jaime Casis, que é diretor sênior de marketing de produto da Sony para a América Latina, lembrou outros jogos que estão chegando ou acabaram de aterrissar na plataforma. É o caso, por exemplo, da aventura fofinha de Moss ou nomes como Rick and Morty: Virtual Rick-ality, WipEout Omega Collection e Blood and Truth.

A redução de preço acompanha um movimento que também está sendo feito no mercado internacional, com a queda nos preços acontecendo também na Europa. Por lá, a redução é de € 100, deixando o preço oficial do PlayStation VR em € 299,99, algo em torno de R$ 1.300 em conversão direta. O pacote do Velho Continente, entretanto, não traz os dois controles de movimento.

É importante citar ainda que a versão do PS VR que está sendo vendida no Brasil é a de segunda geração, com tela melhor e maior capacidade de exibição. O equipamento traz um display OLED de 5,7 polegadas em seu interior, rodando jogos a 120 quadros por segundo. De acordo com a Sony, mais de 300 jogos já foram lançados para a plataforma ou possuem algum tipo de compatibilidade com ela.

