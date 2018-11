O Poder Judiciário em debate no Tá na Mesa. Miguel Reale Jr. e Fabio Prieto são os convidados da reunião-almoço desta quarta-feira (07)

O primeiro Tá na Mesa de novembro irá contar com a presença de dois dos maiores nomes da área jurídica do Brasil. Na próxima quarta-feira (7/11), a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul – Federasul recebe um dos autores do processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff, que culminou em seu afastamento da Presidência da República em 2016, o renomado jurista Miguel Reale Jr., e o desembargador do TRF3, Fabio Prieto. A pauta do encontro terá como tema central: O Poder Judiciário na atual conjuntura do Brasil.

No encontro, ambos vão falar sobre os reflexos da judicialização no Brasil e interpretar como o mercado financeiro e a comunidade internacional veem a Justiça brasileira. O debate vai abordar também o que se pode esperar para os próximos anos nesta relação política x jurídica e o protagonismo do Judiciário fronte aos problemas ou embates que podem atingir, diretamente, os interesses da sociedade e na manutenção da democracia.

