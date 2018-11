O primeiro Tá na Mesa de novembro irá contar com a presença de dois dos maiores nomes da área jurídica do Brasil. Na próxima quarta-feira (7), a Federasul recebe o renomado jurista Miguel Reale Jr. e o desembargador do TRF3 Fabio Prieto. A pauta do encontro terá como tema central: O Poder Judiciário na atual conjuntura do Brasil.

