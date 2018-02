O porta-helicópteros

A Marinha do Brasil vai receber até outubro o seu primeiro porta-helicópteros, o HMS Ocean, que será comprado da Marinha britânica. Três comitivas de oficiais da Força brasileira já estiveram em Londres para tratativas e inspeções, e uma quarta tem viagem marcada – a fim de evitar que se compre uma embarcação obsoleta. O HMS, de 20 anos, está em plena operação para a OTAN no Mediterrâneo e o processo de transferência foi acordado. Ficará ancorado em Niterói (RJ). Ele tem capacidade para 600 tripulantes e operações simultâneas de até 12 helicópteros de grande porte.

Inspeções

A Marinha toma o cuidado na compra e inspeção. Quer evitar críticas como no caso do porta-aviões São Paulo, também adquirido da Grã Bretanha e agora ‘aposentado’.

Soberania

Em águas brasileiras, o HMS será rebatizado, mas o Comando da Marinha ainda não escolheu um nome. Uma das metas é utilizá-lo em especial na região do pré-sal.

Boca miúda

Rodrigo Maia, ao receber dirigentes da CUT e Força Sindical na residência oficial, soltou um “improvável” sobre votação da reforma da Previdência em fevereiro.

Zap com regra?

A senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) tem um projeto de lei (347/16) curioso. A regulamentação do uso de whatsapp. O texto cria regra para consentimento prévio de usuários para cadastro em grupos e envios de convites. Realmente, há muito lixo, até de desconhecidos, que chega ao seu telefone. Como barrar isso será um mistério: Os donos do aplicativo terão de criar ferramentas.

Fronteira aberta

A Polícia Federal e o Exército deverão reforçar suas tropas em Roraima. Adversários no Estado, os senadores Telmário Mota (PTB) e Romero Jucá (MDB) aliaram-se contra a entrada ilegal em massa de venezuelanos. “É um verdadeiro caos”, diz Telmário; Jucá defende “o fechamento da fronteira, realização de censo e triagem dos venezuelanos”.

Sobre contas

Vice-líder de Temer na Câmara, o deputado Rogério Rosso (PSD-DF) discursa como integrante da oposição ao defender o adiamento da votação da reforma da Previdência. Para o deputado, a reforma Tributária, pronta para o plenário, deveria ser “prioridade”.

Apadrinhado$

Alheio ao rombo nas contas de mais de R$ 120 bilhões, o senador Cidinho Santos (PR-MT) quer aumentar os salários de diretores de agências reguladoras para R$ 33 mil.

Ladainha

Da senadora Ana Amélia (PP-RS), aos que indicam ‘conluio’ do Judiciário para condenar Lula e tirá-lo da eleição: “Defender essa tese é desrespeitar o Judiciário”.

Diálogo

Dirigentes do Fórum das Carreiras de Estado (Fonacate) sinalizaram ao Planalto a possibilidade de reabertura de diálogo em torno da reforma da Previdência desde que sejam retiradas do ar as campanhas publicitárias contra os servidores púbicos.

Diálogo 2

“Chegou ao absurdo de o Governo obrigar ministros a gravarem vídeos em defesa da reforma e divulgá-los nas páginas e redes sociais dos órgãos”, critica o presidente do Fórum, Rudinei Marques.

Sinal ruim

O Senado se prepara para reforçar a força tarefa do Ministério Público Federal e da PF que apura ilícitos na Secretaria de Radiodifusão do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

Na$ Onda$

Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, o senador Otto Alencar (PSD-BA) já está a par das denúncias de corrupção ativa e passiva que teriam derrubado a ex-secretária Vanda Jugurtha Bonna Nogueira em janeiro. Ela teria beneficiados grupos.

Amigas, nem tanto

A ala feminina do PTB também está dividida sobre a claudicante nomeação da deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) para o comando do Ministério do Trabalho. Apenas 11 das 27 presidentes regionais da legenda assinaram manifesto de apoio a parlamentar.

