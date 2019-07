O possível retorno de Neymar ao Barcelona envolveria a ida de quatro jogadores do clube catalão para o Paris Saint-Germain

O possível retorno de Neymar ao Barcelona envolveria a ida de quatro jogadores do clube catalão para o PSG (Paris Saint-Germain). Essa é a manchete de capa do diário espanhol Mundo Deportivo nesta quarta-feira (03).

De acordo com a publicação, Philippe Coutinho, Rakitic, Umtiti e Dembelé iriam para o time da capital francesa na negociação.

A cada dia que passa, o destino de Neymar fica cada vez mais incerto. Na segunda-feira (01), o jornal catalão Sport havia publicado uma notícia sobre as negociações do craque brasileiro com seu ex-clube. A matéria, inclusive, afirmava que o camisa 10 não se apresentaria ao Paris Saint-Germain até resolver o imbróglio.

Neymar da Silva Santos, pai e empresário do jogador, veio a público negar a informação. Em entrevista ao canal por assinatura Fox Sports, ele confirmou que o atacante de 27 anos continuará no Brasil tratando a lesão no tornozelo e depois se apresentará ao clube francês, com que tem contrato até 2022.

“Isso [reunião com o Barcelona] não procede. Estou no Brasil e fico aqui até a apresentação do meu filho no Paris”, disse o pai de Neymar ao canal Fox Sports. O próprio Sport negou a reunião entre os representantes do jogador e do Barça, mas segue apostando na negociação nos bastidores. Segundo a publicação catalã, as tratativas estão sob sigilo e serão negociadas diretamente pelo presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu.

O Sport também crava que Neymar já chegou a um acordo verbal com seu antigo time para as próximas cinco temporadas, mas o acerto depende do PSG. O periódico espanhol ainda divulgou nesta terça (02) que o técnico Ernesto Valverde, depois de um período de reflexão, aprovou a contratação de Neymar. O treinador já havia pedido a vinda do francês Antoine Griezmann para compor o ataque do Barcelona na próxima temporada, mas a possibilidade de ter Neymar foi uma surpresa para ele, que já pensou em como utilizá-los juntos.

Sonegação

Em meio à acusação de estupro, o atacante Neymar está com imóveis em seu nome bloqueados pela Justiça devido a um processo por sonegação fiscal que cobra R$ 69 milhões do atleta. Segundo um levantamento da Folha de S.Paulo, 36 imóveis em nome do atleta, de sua família ou de suas empresas estão indisponíveis.

Duas mansões em um condomínio de luxo no Jardim Acapulco, no Guarujá (SP), que, somadas, têm 3.000 m² de área, estão entre os imóveis. Apesar de serem dois imóveis distintos, as casas são grudadas e utilizadas pela família do atleta. Elas estão entre as favoritas do jogador pela localização nobre, um bairro onde ele gosta de estar pela proximidade com a cidade de Santos e de seus amigos, chamados pelo jogador de “parças”.

As mansões foram adquiridas pela família do jogador em 2011, mesmo ano em que o atleta recebeu adiantamento de 10 milhões de euros do Barcelona. O valor pago pela família do atleta foi de R$ 7 milhões pelas duas casas. Hoje, o valor de mercado das duas casas totaliza R$ 14 milhões.

