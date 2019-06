O potencial do Rio Grande do Sul para o uso de fontes renováveis de energia pode atrair investimentos do Reino Unido

Atrair parceiros para desenvolver o potencial energético do Rio Grande do Sul e situar o Estado como protagonista na geração por fontes renováveis foram os principais objetivos do secretário estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Artur de Lemos Júnior, ao participar nessa terça-feira do fórum “The UK & Brazil: Partners in Energy” (“Reino Unido e Brasil: Parceiros em Energia”), no Rio de Janeiro.

Realizado no hotel no Hotel Copacabana Palace, o evento buscou aproximar empresas e agências governamentais britânicas e brasileiras para discutir o futuro do setor de energia, seus desafios e oportunidades com foco em marcos regulatórios, novas tecnologias e soluções em áreas de interesse comum.

Lemos Júnior manifestou a disposição do Estado em atrair parceiros britânicos para desenvolver o potencial energético de maneira sustentável em seus aspectos social, econômico e ambiental.

O Reino Unido lançou o Programa de Energia do Fundo de Prosperidade no Brasil, destinando cerca de US$ 40 milhões para iniciativas dedicadas à transição de energia de baixo carbono do Brasil.

Ao participar de mesa-redonda que discutiu o programa de energia do Fundo de Prosperidade, o secretário apresentou oportunidades para construir parcerias na área de energias renováveis, destacando o potencial para geração distribuída, geração eólica (103 GW a 100 m), geração hídrica (sobretudo por PCHs e CGHs) e biogás (até 9 milhões de metros cúbicos diários).

O secretário também mencionou oportunidades relacionadas a programas de concessões, parcerias público-privadas e privatizações que o governo busca efetivar.

A programação contou ainda com oito workshops simultâneos cobrindo assuntos como biocombustíveis e biogás; construção e manutenção offshore; energia eólica offshore; energia solar; mercado de gás natural; inovações em redes elétricas; produção de campos maduros/descomissionamento e tecnologias submarinas.

A participação no evento ocorre após a realização de reuniões institucionais entre o governo do RS e a embaixada do Reino Unido realizadas nos meses de março e abril deste ano, bem como de missão governamental à Londres entre os dias 17 e 19 de maio deste ano.

No início de maio, o governo gaúcho noticiou que. por meio do programa intitulado “Fundo Prosperidade”, desenvolvido em parceria pelos governos britânico e brasileiro, projetos em energias renováveis devem ser estendidos aos Estados.

A informação foi dada pela Oficial de Política Energética da Embaixada do Reino Unido no Brasil, Clarissa Vargas, ao secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, Artur Lemos Júnior, durante reunião. O Fundo Prosperidade (Prosperity Fund), é uma iniciativa global do governo britânico para promover o desenvolvimento social e econômico e estimular a concorrência e a inovação em países parceiros.

Há previsão de investimento na aplicação de projetos destinados a trabalhar questões como financiamento, regulação, energias renováveis, geração e redes inteligentes. O Brasil é um dos parceiros prioritários e o foco do programa se dará nas áreas de finanças verdes, comércio, energia, cidades futuras (mobilidade urbana e água), saúde e educação.

Os investidores britânicos pretendem ampliar a presença em energias renováveis. Isso inclui biocombustíveis e segmentos de energia eólica e solar. Na ocasião, Lemos Júnior destacou que o Rio Grande do Sul, por ter grande potencial energético nas áreas de interesse do programa e possuir iniciativas importantes como o mapeamento desses potenciais e um ambiente bastante competitivo e promissor para o desenvolvimento dessas fontes, é foco de interesse para os gestores do programa.

Antes disso, em março, o governador Eduardo Leite já havia recebido o embaixador britânico no Brasil, Vijay Rangarajan. Na ocasião, Rangarajan demonstrou interesse em estabelecer parcerias que ampliem a troca de informações, principalmente nos setores de energia renovável e de tecnologia.

(Marcello Campos)

