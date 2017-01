O pré-candidato do contra

O ex-ministro e eterno candidato à Presidência da República, Ciro Gomes (PDT), é um fervoroso torcedor contra o governo. Na administração Dilma Rousseff foi um crítico, assim como chegou a condenar muitas decisões do governo Lula da Silva.

Desta vez, voltou a afirmar que Michel Temer não terá condições de encerrar o mandato. Ciro afirma que Temer está à serviço do baronato que lhe impôs tarefas. Na declaração que deu ao Infomoney, o ex-ministro da Fazenda chegou a afirmar que o presidente “não tem apoio no Congresso”. É provável que o risco de Temer não esteja no Congresso, mas na economia.

Bolso e ruas

A crise econômica tem impacto direto sobre a política e aí está o grande desafio. Sem resultados concretos, o Congresso é o primeiro a sentir a pressão das ruas.

Tio Sam

A ex-mulher do ex-deputado Valdemar Costa Neto (PR) anuncia que conseguiu asilo político nos Estados Unidos. A embaixada não confirma. A assessoria de imprensa dos EUA respondeu que leis americanas preservam a privacidade dos cidadãos.

Deixa prá lá

Maria Cristina alega que está sendo perseguida no Brasil e diz que os ataques partem de membros do PT. E anuncia que desistiu das denúncias contra o ex.

Hora da vez

Senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, avisa aos mais afoitos do seu partido que existem postulações legítimas que serão debatidas pela bancada. Fala sobre o disputado cargo de líder da bancada no Senado. Nos bastidores, a informação é que Renan Calheiros (AL) está no páreo, firme e forte. Em pauta também as presidências de comissões permanentes.

Exemplo

O Ministério das Cidades anuncia que var continuar com o Programa Acesso à Terra Urbanizada. O projeto hoje seria uma referência em regularização fundiária urbana no Brasil.

Lá e cá

Ministro Alexandre Moraes retribuiu o elogio dado a ele por José Serra. Lembrou que o Itamaraty organizou o encontro de seis países do Cone Sul um protocolo de cooperação na área de fronteiras.

Inferno carcerário

O jornal francês Le Mond resumiu em duas palavras o sistema penitenciário brasileiro após a matança no “Carandiru Amazonense”: “Inferno carcerário”.

Descentralizar

O senador José Agripino (Dem-RN) sugeriu que os recursos do Funpen (Fundo Penitenciário Nacional) sejam transferidos para Estados e municípios.

Duas décadas

Hoje, o governo federal tem autonomia para contingenciar esses recursos. O Funpen foi criado em janeiro de 1994, no governo do então presidente Itamar Franco.

Empurrãozinho

As micro e pequenas empresas endividadas torcem pela aprovação do projeto que garante desconto progressivo das alíquotas dos impostos devidos. Se passar a proposta do deputado licenciado Marcelo Belinati (PP-PR), o desconto será de 30% nos primeiros 12 meses e de 15% durante o segundo ano.

Exemplo

O benefício poderia dar um impulso a novos empresários. Um comércio com receita bruta anual de até R$ 180 mil, por exemplo, tem alíquota de 4% sobre a receita. Já uma empresa de serviços com receita entre R$ 3,42 milhões e R$ 3,6 milhões é tributada em 16,85%. Hoje, 24,9 milhões de pessoas cuidam do próprio negócio. Respondem por 99% dos empreendimentos de micro e pequeno porte, segundo o Sebrae.

Fiscalização

O número de acessos ao Portal da Transparência bateu recorde histórico no ano passado. Foram 21,6 milhões de acessos. Maior parte veio de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Fortaleza.

Ponto Final

De José Maria Rangel, coordenador da FUP (Federação Única dos Petroleiros): “Temer prometeu o paraíso e não entregou a mercadoria”.

