O preço da gasolina sobe nos postos após 12 semanas em queda; diesel também avança

Os preços médios da gasolina tiveram leve avanço na última semana nos postos do Brasil, interrompendo uma série de 12 semanas consecutivas de recuo, enquanto o diesel também subiu ligeiramente, mostraram dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) divulgados na sexta-feira.

Os avanços ocorreram após a Petrobras anunciar alta de 4% no preço médio da gasolina e avanço de 3,75% no do diesel em suas refinarias, a partir de 1º de agosto.

Os repasses dos ajustes no preço dos combustíveis da Petrobras nas refinarias para ao consumidor final, nos postos, dependem de diversos fatores, como impostos, margens de distribuição e revenda e mistura de biocombustíveis.

A gasolina avançou 0,16% nesta semana, ante a semana anterior, para 4,319 reais por litro.

Já o etanol hidratado, seu concorrente nas bombas, subiu 0,36%, na mesma comparação, para 2,798 reais por litro.

O diesel teve uma alta de 0,09%, na mesma comparação, para 3,524 reais por litro, após três semanas em queda.

Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre divulgou na quinta-feira (8) uma nova pesquisa de preços dos combustíveis do Procon municipal. O levantamento foi realizado entre os dias 7 e 8 de agosto em 50 estabelecimentos da Capital – e representa uma amostragem dos preços que estão sendo praticados nas bombas. A gasolina comum varia de R$ 4,299 a R$ 4,699 o litro. Já o etanol oscila entre R$ 3,699 e R$ 4,399. Quanto ao diesel S500, os preços vão de R$ 3,157 a R$ 3,699, enquanto os do diesel S10 ficam entre R$ 3,390 e R$ 3,799.

O Procon Porto Alegre orienta o consumidor a pesquisar o preço do combustível antes de abastecer. Também sugere a utilização do aplicativo Menor Preço (Nota Fiscal Gaúcha), disponível para IOS e Android, que apresenta o valor atualizado, em tempo real, dos combustíveis. Para colaborar com as informações do aplicativo, é importante que o consumidor solicite a inclusão de seu CPF na nota fiscal.

“Prestigiar os postos que comercializam combustíveis com preços mais competitivos incentiva a concorrência e pode significar uma considerável economia no bolso do consumidor”, comenta a diretora executiva do Procon Porto Alegre Fernanda Borges.

Atendimento

O atendimento do Procon Porto Alegre é exclusivo para residentes no município, que podem registrar reclamações diretamente pelo site, pelo atendimento eletrônico, ou pessoalmente na rua dos Andradas, 686, térreo, Centro Histórico. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. São distribuídas 80 fichas diárias, com atendimento por ordem de chegada. O consumidor também pode realizar o agendamento prévio para o atendimento presencial no site do Procon Porto Alegre, sendo fornecidas 11 senhas diárias. Mais informações no Facebook.

Deixe seu comentário: