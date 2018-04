O preço da gasolina voltou a subir e encerrou março em 4 reais e 20 centavos, disse a Agência Nacional do Petróleo

O preço médio do litro de gasolina voltou a subir na semana passada e encerrou o mês de março a R$ 4,20. Os dados foram divulgados na segunda-feira (2) pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) e se referem aos preços dos combustíveis na semana anterior.

De acordo com o levantamento semanal da agência, gasolina passou de R$ 4,198 para R$ 4,20 em uma semana, uma variação de 0,05%.

O valor representa uma média calculada pela ANP, que verifica os preços em diversos municípios. Eles, portanto, podem variar de acordo com o local. Na semana passada, a ANP consultou o preço da gasolina em 5.789 postos de combustível em todo o País.

Diesel, etanol e gás de cozinha

A ANP também divulga a variação de preços de outros combustíveis, como o diesel, o etanol e o gás de cozinha. O diesel teve seu preço médio elevado de R$ 3,378/litro para R$ 3,391. O etanol subiu de R$ 3,033 para R$ 3,048. E o botijão de 13 kg de gás de cozinha aumentou de R$ 66,74 para R$ 66,77.

A medida faz parte da política de preços da Petrobras, adotada em julho do ano passado, que reajusta o valor dos combustíveis quase diariamente com o objetivo de acompanhar as cotações internacionais. No mesmo mês, o governo subiu os impostos sobre os combustíveis.

Pré-sal tem novo recorde

A produção do pré-sal em fevereiro totalizou 1,763 milhão de barris de equivalente em petróleo (boe/d), um aumento de 2,3% em relação ao mês anterior, e correspondeu a 53,3% do total produzido no Brasil. Foram produzidos 1,408 milhão de barris de petróleo por dia e 56 milhões de metros cúbicos diários de gás natural por meio de 83 poços. A produção total no pré-sal superou o recorde anterior, de 1,723 Mboe/d no mês de janeiro.

Os poços do pré-sal são aqueles cuja produção é realizada no horizonte geológico denominado pré-sal, em campos localizados na área definida no inciso IV do caput do artigo 2º da Lei nº 12.351/2010.

Em fevereiro de 2018, a produção de petróleo do País foi de 2,617 milhões de barris por dia (bbl/d), um aumento de 0,1%, na comparação com o mês anterior e redução de 2,2%, se comparada com fevereiro de 2017.

Já a produção de gás natural totalizou 110 milhões de m³ por dia, uma redução de 2,3% em comparação ao mês anterior e aumento de 3%, se comparada com o mesmo mês de 2017.

Os dados de produção de fevereiro estão disponíveis na página do Boletim Mensal da Produção de Petróleo e Gás Natural da ANP e foram divulgados na segunda-feira (2).

Gás natural

O aproveitamento de gás natural no Brasil no mês de fevereiro alcançou 96,7% do volume total produzido. Foram disponibilizados ao mercado 60,5 milhões de metros cúbicos por dia (m3/d).

A queima de gás totalizou 3,6 milhões de metros cúbicos por dia, uma redução de 10,5% se comparada ao mês anterior e de 9% em relação ao mesmo mês em 2017.

Campos produtores

O campo de Lula, na Bacia de Santos, foi o maior produtor de petróleo e gás natural. Produziu, em média, 850 mil bbl/d de petróleo e 36,2 milhões de m3/d de gás natural.

Os campos marítimos produziram 95,5% do petróleo e 83,5% do gás natural. A produção ocorreu em 7.698 poços, sendo 704 marítimos e 6.994 terrestres. Os campos operados pela Petrobras produziram 93,9% do petróleo e gás natural.

Estreito, na Bacia Potiguar, teve o maior número de poços produtores: 1.079. Marlim Sul, na Bacia de Campos, foi o campo marítimo com maior número de poços produtores: 94.

A FPSO Cidade de Saquarema, produzindo no campo de Lula foi a instalação com maior produção de petróleo. Produziu 150,3 barris por dia (Mbbl/d) por meio de 7 poços a ela interligados.

A instalação Polo Arara, produzindo nos campos de Arara Azul, Araracanga, Carapanaúba, Cupiúba, rio Urucu e Sudoeste Urucu, por meio de 34 poços a ela interligados, produziu 7,8 MMm3/d e foi a instalação com maior produção de gás natural.

