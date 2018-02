O preço do litro da gasolina comum em Porto Alegre está entre 4 reais e 24 centavos e 4 reais e 59 centavos, disse o Procon

O Procon Porto Alegre realizou na última quinta-feira (1º) um novo levantamento dos preços da gasolina comum em 43 postos da Capital. Os valores variam de R$ 4,249 a R$ 4,599. Desde o último levantamento feito no início da semana, três postos de gasolina reduziram os valores praticados, e dez estabelecimentos aumentaram os preços.

O consumidor que desejar contribuir para o levantamento deverá contatar o Procon municipal através do Twitter ou via mensagem inbox no Facebook enviando fotos. Devem constar também o nome do posto e o endereço. Postos de gasolina que desejarem incluir seus estabelecimentos nas pesquisas devem entrar em contato com a entidade.

Reclamações

Moradores de Porto Alegre podem registrar denúncias pelo site do Procon ou na sede da rua dos Andradas, nº 686, no Centro Histórico da cidade. São distribuídas diariamente 90 fichas de atendimento, das 9h às 17h. O Procon municipal também disponibiliza para a população uma loja no terminal 1 do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em funcionamento das 12h às 18h.

Deixe seu comentário: