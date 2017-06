O preço médio da gasolina caiu pela sexta semana seguida

O preço médio da gasolina no país caiu pela sexta semana consecutiva, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (23) pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). O valor médio por litro caiu de R$ 3,561 na semana encerrada no dia 17 para R$ 3,542 nesta semana, um recuo de 0,53%. Trata-se do menor valor desde novembro de 2015.

O preço médio por litro do diesel também apresentou queda na semana, passando de R$ 2,997 para R$ 2,981. Já o litro do etanol caiu de R$ 2,494 para R$ 2,472, segundo a ANP.

A nova queda acontece após a Petrobras ter anunciado na semana passada redução de 2,3% do preço da gasolina nas refinarias e de 5,8% no diesel.

O repasse ou não da redução do preço aos consumidores depende dos postos de gasolina.

A Petrobras estima que, se o novo ajuste anunciado for integralmente repassado e não houver alterações nas demais parcelas que compõem o preço ao consumidor final, “o diesel pode cair 3,5%, ou cerca de R$ 0,11 por litro, em média, e a gasolina, 0,9% ou R$ 0,03 por litro, em média”.

A Petrobras pratica desde outubro uma nova política de definição de preços dos combustíveis, com reuniões periódicas para definir os valores da gasolina e do diesel nas refinarias. As reuniões, inicialmente, eram mensais, mas a Petrobras decidiu rever os preços de combustívels com uma frequência ainda maior.

“Chegamos recentemente à conclusão de que a periodicidade mensal é obviamente muito melhor do que existia anteriormente, mas ainda não lida com as variações do câmbio e do petróleo internacional. Estamos considerando seriamente a possibilidade de aumentar essa frequência”, afirmou nesta semana o presidente da estatal, Pedro Parente.

Desde que começou a nova política de preços, a Petrobras já anunciou cinco cortes e dois aumentos no preço dos combustíveis.

No dia 14, a estatal anunciou redução do preço médio nas refinarias em 2,3% para a gasolina e em 5,8% para o diesel. Foi a segunda redução em 20 dias. No dia 25 de maio, a estatal tinha reduzido o preço médio nas refinarias em 5,4% para a gasolina e em 3,5% para o diesel.

Em palestra no Encontro Internacional de Relações com Investidores, realizado na Fecomercio em São Paulo, Parente reforçou a meta da empresa em reduzir o endividamento e diminuir os custos operacionais para reverter o quadro de dificuldades.

O presidente também comentou as perdas da Petrobras com a corrupção. “Sobre toda a bandalheira que se instalou na empresa, é importante mencionar que, na realidade, a empresa foi uma vítima”, apontou Parente. “Diferente de outras empresas, a Petrobras não teve qualquer benefício com a corrupção que ali se instalou.”

Parente reforçou ainda que a empresa está comprometida com a melhoria de sua governança e, para isso, “um grande número de medidas está sendo adotado”, disse o presidente. Ele exemplificou apontando o pedido de certificação no Programa Destaque em Governança de Estatais na B3 (antiga Bovespa). Parente citou ainda que “hoje, 100% dos conselheiros são independentes”. (AG)

