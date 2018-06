O preço médio da passagem aérea no Brasil subiu quase 8% no primeiro trimestre

Esse aumento, de acordo com a Anac, foi causado pela valorização do dólar em relação ao real e pela forte alta no preço do querosene de aviação. O dólar subiu 3,2% no primeiro trimestre e, o querosene, 18,5%. Segundo a agência, o querosene de aviação responde, sozinho, por 31,4% dos custos das empresas aéreas.

Regra da bagagem

A Anac não informou qual o impacto da nova regra de bagagens no preço da tarifa. De acordo agência, essa avaliação só será possível em 2022, cinco anos após a entrada em vigor.

Segundo o superintendente de Acompanhamento de Serviços Aéreos da Anac, Ricardo Catanant, a Anac nunca disse que o preço da passagem cairia com a nova regra, mas que a desregulamentação da franquia de bagagem era importante para ampliar a concorrência no setor.

A cobrança para o despacho de bagagem foi permitida por regra da Anac aprovada em dezembro de 2016, mas uma liminar adiou a entrada em vigor. A cobrança só começou em 1 de junho de 2017. A primeira companhia a cobrar a taxa extra foi a Azul.

Pela norma anterior, as companhias aéreas eram obrigadas a transportar sem cobranças adicionais uma bagagem despachada de até 23 kg para voos nacionais e duas de até 32 kg para voos internacionais. Ou seja, o transporte da bagagem de todos estava incluído no valor da passagem, mesmo de quem não despachasse as malas.

Além das despachadas, o passageiro também podia transportar mala de até 5 kg dentro do avião.