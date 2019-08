O prefeito de Porto Alegre confirmou o plano de instalar na Orla do Guaíba uma roda-gigante com 80 metros de altura

Na tarde dessa sexta-feira, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, recebeu no Salão Nobre do Paço Municipal, o arquiteto paranaense Jaime Lerner, responsável pelos trechos 1 e 3 do projeto de revitalização da Orla do Guaíba. Ele apresentou ao urbanista as obras já realizadas e confirmou o plano de instalação de uma roda-gigante com cerca de 80 metros de altura no chamado “trecho 2”. A consulta pública para concessão será lançada nesta segunda-feira.

Conforme o Executivo municipal, a ideia já constava em um pré-esboço apresentado pela equipe do arquiteto em 2014 (durante a gestão municipal de José Fortunati). Lerner, que foi três vezes prefeito de Curitiba (1971-75, 1979-84 e 1989-93) e governador do Paraná por dois mandatos (1995 a 2003), veio à cidade – pela primeira vez desde a inauguração da Orla do Guaíba, no ano passado – para receber o troféu Câmara Municipal, no fim da tarde.

Em seu discurso, Lerner afirmou que a obra junto à avenida Beira-Rio é um exemplo ao País, “pela retidão com que foi conduzida e pela excelência dos profissionais envolvidos na execução do projeto”. Ele ressaltou, ainda, o fato ter trazido os seus netos, que moram em Nova York (Estados Unidos), para verem de perto a Orla.

Roda-gigante

De acordo com Marchezan, a roda-gigante prevista para Porto Alegre será uma das mais altas do Brasil, superando os 44 metros da Giranda Mundi, do parque de diversões Hopi Hari de São Paulo e que atualmente é a maior do País. Não deve ser ultrapassar, porém, os 88 metros de uma estrutura desse tipo que deve ser erguida no Rio de Janeiro: “Com certeza, o local se transformará rapidamente em ponto turístico nacional e, o que é melhor, com recursos privados”.

“Seu sonho da roda-gigante será realizado”, prosseguiu o prefeito da capital gaúcha, dirigindo-se a Jaime Lerner, de 81 anos. “Como homenagem, guardamos a informação para lhe dar pessoalmente em sua visita.” O arquiteto e urbanista, por sua vez, disse que espera poder andar na estrutura e “ficar parado no alto, apreciando a paisagem”. A ideia é instalar o brinquedo de grandes proporções no trecho entre a Rótula das Cuias e o Anfiteatro Pôr do Sol, no bairro Praia de Belas. O custo estimado é de R$ 70 milhões.

Homenagem

Em seguida, Lerner se dirigiu à Câmara de Vereadores, onde recebeu o troféu. Formado pela Escola de Arquitetura da UFPR (Universidade Federal do Paraná) em 1964, ele obteve diversos prêmios nacionais e internacionais, como o primeiro lugar no Concurso Nacional de Projetos para o Edifício-Sede da Polícia Federal em Brasília (1967) e das medalhas de prata nos concursos Eurokursaal de San Sebastian, na Espanha (1966), e City Design da Universidade do Wisconsin, nos Estados Unidos (1989).

Em 2010, a revista “Time Magazine” o incluiu entre os 25 pensadores mais influentes do mundo. Recebeu, ainda a Medalha de Urbanismo da Academia de Arquitetura da França. No ano seguinte, a sua os seus projetos no campo de mobilidade urbana sustentável deram a Lerner o prêmio “Liderança em Transportes” da OECD (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, na sigla inglês), entidade que reúne 36 países.

(Marcello Campos)

