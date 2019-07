O prefeito de Porto Alegre e o governador gaúcho farão juntos um curso nos Estados Unidos, a partir desta segunda-feira

Nesta segunda-feira, o prefeito Nelson Marchezan Júnior e o governador gaúcho Eduardo Leite desembarcam em Washington, capital dos Estados Unidos, para um curso de capacitação para gestores públicos na Universidade Johns Hopkins. A atividade tem duração de quatro dias e envolve a troca de experiências com especialistas de universidades renomadas mundialmente.

A viagem partiu de um convite da organização internacional Comunitas, que incentiva parcerias nos setores público e privado. Além dos chefes dos Executivos municipal e estadual, também participarão os prefeitos Antônio Carlos Magalhães Neto (Salvador-BA) e Firmino Filho (Teresina-PI), bem como os governadores Ronaldo Caiado (GO) e Helder Barbalho (PA). A Comunitas bancará os cursos para os convidados.

“Com os estudos, eles pretendem ampliar o repertório de soluções que qualifiquem as políticas públicas em benefício do cidadão”, ressaltou o site oficial da prefeitura da capital gaúcha. “O curso tem programação focada em inovação, desenvolvimento econômico, comunicação e outros temas importantes presentes na vida do gestor público”.

Na programação, estão previstas palestras sobre tópicos como desenvolvimento de PPPs (Parcerias Público-Privadas), análise de caso sobre o Terminal Rodoviário de Yogyokarta (Indonésia), utilização do Big Data para melhorar a governança urbana e requalificação de escolas na América do Norte.

Também será apresentado de forma detalhada o modelo TOD.Harriet Tregoning, da aliança global Numo, que trabalha em tecnologias para o transporte e mobilidade urbanos. A entidade tem experiência em planejamento, mobilidade inteligente, resiliência a desastres, questões de habitação e desenvolvimento comunitário.

Nova marca para a cidade

Com o objetivo de criar uma marca para inspirar projetos inovadores em Porto Alegre, o workshop “Insights sobre Porto Alegre” coletou ideias durante um encontro nessa sexta-feira no campus da Unisinos (Universidade do Vale do Rio dos Sinos). Promovido pela Abidesign (Associação Brasileira das Empresas de Design) no Rio Grande do Sul, o evento reuniu mais de 120 voluntários, que compartilharam experiências.

Em destaque, ideias que refletem as percepções dos mais diversos segmentos sociais da Capital. O secretário de Comunicação, Orestes de Andrade Jr., explica que o objetivo é criar uma identidade a várias mãos: “Vamos analisar o passado e o presente junto da população para projetar o futuro. Algo que simbolize o que realmente a cidade representa tanto para nós, quanto para o estado, o Brasil e, sobretudo, o mundo”.

Já para o diretor de Inovação da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), Paulo Ardenghi, a melhor forma de avançar é através da construção coletiva. “Essa é a grande importância do Pacto Alegre, onde as pessoas são chamadas a sentar para dialogar e pensar, tendo a Prefeitura como um partícipe, e não como responsável única”, enfatiza.

Conforme o diretor regional da Abedesign-RS, Átila Franco, a intenção é dar um novo olhar que represente toda a diversidade da capital gaúcha: “A gente sabe que existem muitos gargalos, como em toda grande cidade, mas existem muitas coisas que nós mesmos conseguimos resolver se tivermos visões positivas de futuro”.

Os voluntários foram divididos em dez grupos dinâmicos e dialogaram sobre “a Porto Alegre que deve ser reconhecida por nós ou pelo mundo”. Em quatro rodadas de 30 minutos, eles responderam a questões sobre o que era bom no passado, o que seria incrível no futuro, pontos positivos atuais, qual frase define a cidade e o que isso representa para avançar. As ideias foram agrupadas para que seja definida nos próximos encontros a visão coletiva da Capital. A apresentação final será feita no início de dezembro.

(Marcello Campos)

