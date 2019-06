O prefeito de Porto Alegre pediu o apoio das imobiliárias para o programa de aluguel de residências a pessoas em situação de rua

Durante reunião-almoço com diretores do Secovi-RS (Sindicato da Habitação do Rio Grande do Sul) nessa terça-feira, o prefeito Nelson Marchezan Júnior pediu o apoio dos proprietários e executivos de imobiliárias para aumentar a oferta de imóveis por meio do “Aluguel Solidário”. Trata-se de um programa municipal destinado à locação de casas e apartamentos para pessoas em situação de rua.

Até agora, ao menos 44 unidades habitacionais estão sendo utilizadas para essa finalidade e outras 27 estão em fase de análise pelas equipes da prefeitura. Os locadores recebem R$ 500 mensais por morador – no caso de três residentes no imóvel, por exemplo, o valor chega a R$ 1,5 mil. Estão incluídas taxas de água, luz e condomínio.

Todo o processo é acompanhado pelos órgãos da administração do Município. Eles tratam de procedimentos como a identificação de possíveis locatários, visitas quinzenais aos novos inquilinos e avaliação das condições da local antes e durante o aluguel.

Com duração de 12 meses (período que pode ser renovado), o programa é inspirado em modelos de sucesso adotados em outros países para substituir parcial ou totalmente o sistema de albuergues. Em cidades do Canadá e Finlândia, por exemplo, o sistema de “aluguel solidário” é combinado a um serviço acompanhamento social.

“Inegavelmente, se não tivermos uma mobilização articulada com a sociedade, não teremos como dar uma condição de vida melhor a quem precisa”, frisou Marchezan ao detalhar a iniciativa à cúpula do Secovi. O presidente da entidae, Moacyr Schukster, elogiou o programa, que considera como de grande alcance social. “Temos que colaborar, fazer um esforço pessoal para tirar essas pessoas do cinturão de miséria”, discursou.

Os participantes do encontro apresentaram sugestões de modificações na iniciativa, principalmente com o objetivo de ampliar as garantias aos locadores. O prefeito e os secretários prometeram examinar as propostas.

O cadastramento de imóveis pode ser feito no site www.portolaegre.rs.gov.br (link “aluguelsolidario”) ou em contato direto com a Secretaria Municipal da Saúde, pelo telefone (51) 3289-2705.

Participaram da reunião os secretários Pablo Sturmer (Saúde) e seu adjunto Natan Katz, Comandante Nádia (Desenvolvimento Social e Esporte), além da presidente da Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania), Vera Ponzio; e deu adjunto Joel Lovatto. Também estiveram presentes o diretor-geral do Demhab (Departamento Municipal de Habitação), Mario Marchesan, e a gerente de projetos da Secretaria da Saúde, Silvia Mendonça.

Restaurantes populares

Nesta quarta-feira, a prefeitura lança um edital público para que as OSC (Organizações da Sociedade Civil) prestem um novo formato de atendimento para refeições sociais. O ato está marcado para as 11h no Salão Nobre do Paço Municipal.

De acordo com o Executivo, a iniciativa tem por objetivo descentralizar os pontos de fornecimento de almoços gratuitos. O público-alvo são indivíduos em situação de vulnerabilidade.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: