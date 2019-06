O prefeito de Porto Alegre se reuniu com representantes de hospitais filantrópicos para discutir a situação da saúde em Porto Alegre

Durante um encontro realizado na manhã dessa segunda-feira no Hotel Continental, no Centro Histórico de Porto Alegre, o prefeito Nelson Marchezan Júnior se reuniu com representantes de hospitais filantrópicos locais e de outros Estados. Na pauta, o futuro da saúde pública.

Acompanhado de seu vice Gustavo Paim e de titulares de Secretarias, ele apresentou detalhes estruturais da rede municipal do setor e enalteceu o que considera como avanços conquistados desde que assumiu o cargo, em janeiro de 2017.

“Eu convido vocês para, juntos, consolidarmos e apontarmos os caminhos para a política de saúde pública’’, conclamou o chefe do Executivo municipal. Ele também destacou como positivo o fato de a sua gestão estar alinhada política e tecnicamente com o Ministério da Saúde.

Dentre os caminhos escolhidos para melhorar o atendimento aos porto-alegrenses, o site oficial da prefeitura salienta a contratualização de serviços, com transparência e segurança jurídica, a ampliação de leitos em mais de 300 unidades, a Telemedicina, o horário estendido nos postos, o agendamento eletrônico, a Clínica da Família e a ampliação da rede de saúde mental, além dos investimentos em Atenção Primária e aumento da cobertura de Equipes de Saúde da Família.

Estiveram presentes os diretores dos hospitais Sírio-Libanês Fernando Torelly, Albert Einsten e Guilherme Schettino, bem como os superintendentes do Hospital Moinhos de Vento Luciano Hammes, Mohamed Parrini e Tanira Torelly. Pelo Hospital Mãe de Deus, participaram os superintendentes Fernando Barreto e Eduardo Blanski. Pelo São Lucas da PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), participaram o vice-reitor Jaderson Costa e o superintendente-adjunto Lauri Reck.

Representaram a Santa Casa o diretor-geral, Júlio Matos, os diretores Antonio Kalil e Ricardo Kroef e o gerente-executivo, Fábio Etges. Já o Instituto de Cardiologia enviou o diretor-presidente Marne de Freitas Gomes, o diretor Glauber Signorini e o chefe de emergência Henrique Gomes, bem como os diretores Thiago Leiria e Gustavo de Lima.

O Hospital Divina Providência, por sua vez, compareceu por meio dos diretores José Soares e Mário Abílio Jaeder Neto, além do coordenador de planejamento Olvides Matini. Pela Associação Vila Nova, estiveram o presidente Dirceu Dal´Molin, o superintendente administrativo Jalmir Pin e os diretores do Hospital Restinga Extremo Sul, Carlos Henrique Casartelli e Paulo Scolari.

No que se refere à prefeitura da capital gaúcha, os debates contaram com o secretário-adjunto da Saúde Natan Katz, a titular de Planejamento e Gestão Juliana Castro e o secretário de Parcerias Estratégicas Thiago Barros. Quem também marcou presença foram a procuradora-geral do Município, Eunice Nequete; o vereador Mauro Pinheiro e o chefe de gabinete de Marchezan, Christian Lemos.

População de rua

A Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) anunciou para esta terça-feira, às 9h, a inauguração de mais um Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua, denominado “Centro Pop 2”. O lançamento oficial ocorrerá em uma cerimônia na própria unidade, localizada na rua Gaspar Martins nº 114 (bairro Floresta).

O serviço será prestado pela Fasc em cogestão com a Fundação Solidariedade. Os Centros Pop oferecem atendimento social , para adultos, idosos e famílias de forma individualizada e coletiva, por meio de uma equipe multidisciplinar.

(Marcello Campos)

