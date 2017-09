O prefeito de São Paulo, João Doria, palestra no Fórum de Gestão do RS, em Porto Alegre

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), será o palestrante do Fórum de Gestão do Rio Grande do Sul, que ocorrerá no dia 18 de setembro, a partir das 11h45min, na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre.

O tucano, que é um dos possíveis candidatos à Presidência da República nas eleições de 2018, abordará o tema “Metas e Desafios Frente à Prefeitura da Maior Cidade da América Latina. A Transformação da Gestão Pública”.

O evento é promovido pelo LIDE – Grupo de Líderes Empresariais – RS em parceria com o Sindilojas Porto Alegre, a FCDL-RS, a CDL Poa, e o Sindihospa.

