O prefeito de uma cidade gaúcha foi encontrado morto no pátio da prefeitura

O prefeito de Nicolau Vergueiro, na Região Norte do Rio Grande do Sul, foi encontrado morto no pátio da sede da prefeitura na manhã deste sábado (30). O corpo de Evandro Carlos Diehl foi encontrado enforcado em uma garagem onde ficam guardados veículos e máquinas da prefeitura.

A Polícia Civil abrirá um inquérito para investigar o caso. Preliminarmente, a polícia descarta a possibilidade de homicídio ou de latrocínio e trata o caso como suicídio, pois não foram encontrados sinais de violência. O corpo foi encaminhado para necropsia.

Informações fornecidas pelo Instituto-Geral de Perícias são de que a morte deve ter ocorrido entre 6h e 7h deste sábado. O corpo do prefeito foi encontrado por um funcionário municipal, logo após as 7h.

O prefeito foi velado na Câmara de Vereadores de Nicolau Vergueiro. O corpo deverá ser encaminhado para a cerimônia de cremação no Memorial da Paz, em Passo Fundo, neste domingo (1°).

O vice-prefeito, Geraldo Antônio Muniz, deve assumir o comando do município.

Luto Oficial

A prefeitura de Nicolau Vergueiro emitiu uma nota de pesar decretando luto de três dias no município.

“A Prefeitura de Nicolau Vergueiro, com profundo pesar, comunica o falecimento do Prefeito Evandro Carlos Diehl, ocorrido neste sábado, 30 de junho, em Nicolau Vergueiro. Nesse momento de dor, a Administração Municipal se solidariza com todos os familiares e amigos e expressa as mais sinceras condolências pela perda. Fica decretado, luto oficial por três (03) dias úteis, estando suspensas as atividades nas repartições públicas municipais na segunda-feira, dia 02 de junho”, diz o comunicado.

Trajetória

Evandro Carlos Diehl nasceu em Marau, em 11 de setembro de 1973. Advogado, formou-se pela Universidade Anhanguera e fez Pós-Graduação pela IMED. A trajetória política teve início em Nicolau Vergueiro, onde foi eleito vereador em 1997, sendo vereador mais votado reeleito em 2001 e em 2005. Em 2003, presidiu a Câmara Municipal, sendo o mais jovem presidente a ocupar o cargo. Em 2016, foi eleito para administrar o Município de Nicolau Vergueiro ao lado do vice, Geraldo Antônio Muniz, com 57,51% dos votos válidos. Evandro deixa a esposa Rosicler Picolli Diehl e a filha Júlia Picolli Diehl.

