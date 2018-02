O prêmio de mais de 100 milhões de reais da Mega-Sena saiu para um apostador de Curitiba

A Caixa Econômica Federal realizou nesse sábado o concurso 2.015 da Mega-Sena. As dezenas sorteadas foram 17, 18, 27, 32, 39 e 58. Uma aposta de Curitiba ganhou sozinha, e levou R$ 104,5 milhões. O próximo concurso da Mega-Sena acontece na quarta-feira, e tem expectativa de prêmio de R$ 3 milhões.

Outras 130 pessoas acertaram na Quina. O prêmio para cada uma é de R$ 51.593,19. Já a Quadra teve 12.558 acertadores, e o prêmio para cada um é de R$ 762,98. O sorteio foi às 20h (horário de Brasília) em Vinhedo (SP). Se o todo o valor do prêmio da Mega-Sena for investido em bens, o ganhador poderá adquirir 153 imóveis no valor de 650 mil reais cada, ou comprar uma frota de 500 carros de luxo. Se for aplicado em caderneta de poupança, o ganhador receberá mensalmente quase 400 mil reais em rendimentos.

Probabilidades A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa. Dicas para o futuro milionário gastar seu dinheiro Vamos ser sinceros: brasileiro gosta de festa. Se o motivo for comemorar a fortuna que acabou de receber, melhor ainda. Assim, o ganhador da Mega-Sena pode organizar um churrasco gigantesco com nada menos do que 8,4 mil toneladas de costela. Isso é o suficiente para deixar uma cidade inteira comendo por vários dias. Outra opção para festar é a bebida. O prêmio é o suficiente para comprar 37,7 milhões de latinhas de cerveja – o equivalente a 13,2 milhões de litros. Com isso, é possível encher cinco piscinas olímpicas para você entrar de cabeça na comemoração. Para os ganhadores mais extravagantes, é possível usar o dinheiro para fins mais incomuns. Os R$ 100 milhões são o suficiente para encher duas vezes o bunker do ex-ministro Geddel Vieira Lima, que tinha nada menos do que R$ 51 milhões guardados em caixas e malas em um apartamento na Bahia. Na mesma linha, você pode fazer inveja ao ex-deputado Rodrigo Rocha Loures (MDB), flagrado transportando R$ 500 mil em uma mala no início de 2017. Assim, com o prêmio, você consegue encher 200 malas com certa facilidade. O único problema — além da possível dor de cabeça com a Polícia Federal – é que fazer isso seria dispensar o rendimento que qualquer outro tipo de investimento ofereceria. Ainda assim, seriam boas maneiras de ostentar e ainda fazer piada com a classe política. Se o milionário for mais excêntrico ainda, pode comprar 5 milhões de cheeseburgers. Que poderia comer pelo resto da vida.

