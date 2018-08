O presidenciável Alvaro Dias prometeu reduzir ministérios e fazer uma “refundação da República”

Ao cumprir agenda de campanha nesse fim-de-semana, o senador paranaense e candidato à presidência da República Alvaro Dias (Podemos) prometeu que, se for eleito, diminuirá o número de ministérios e promoverá uma “refundação da República”.

Dias não disse quais pastas de primeiro escalão de governo pretende reduzir e justificou que essa decisão depende, primeiramente, de “assegurar a eleição”.

“Nós ficaremos com apenas 14 ou 15”, frisou. “Eu não vejo nenhum país do mundo obter sucesso com mais de 22 ministérios. É impossível, é desgoverno. Nós vamos reduzir também o Congresso Nacional, com um Poder Legislativo mais enxuto, mais econômico e mais qualificado. O ideal seria um terço dos senadores a menos, em vez de três por Estado eu proponho dois, e cerca de 20% a menos de deputados federais.”

Combate à corrupção

Durante a agenda, Dias também falou que o combate à corrupção será uma prioridade em seu governo. “O que precisamos agora é fazer da Operação Lava-Jato uma política de Estado, baseada no combate permanente à corrupção”, salientou. “É preciso substituir esse sistema de governança corrupta e incompetente, que é a causa de tudo isso que está acontecendo.”

Álvaro Dias (que aparece em sexto lugar na mais recente pesquisa de intenções de voto do instituto Datafolha, com 3%) afirmou que sua prioridade, caso obtenha neste ano uma vitória nas urnas, é promover uma “refundação da República”:

“É olhar para o Brasil e dizer: aqui começa a refundação da República. Sepultamos este sistema corrupto de balcão de negócios do aparelhamento do estado, dos loteamentos dos cargos, dessa relação promíscua entre os poderes, esta desavergonhada gestão incompetente e corrupta acaba aqui. Daqui para frente é o outro Brasil, nós vamos reconstruir e recomeçar”.

Dentre as atitudes práticas, o candidato citou construir uma equipe de homens qualificados tecnicamente, mas recuou e disse que as mulheres também estarão nos ministérios: “Elas irão para os ministérios também, em função das suas qualidades, das suas competências, acho que a mulher traz, algo diferente, é uma formação ética”.

Susto

Durante o voo até a cidade de Uberlândia, na região do Triângulo Mineiro, o parlamentar ironizou o fato de que uma válvula de pressurização do avião em que ele viajava havia falhado:

“Já pensou você anunciando para todo Brasil, candidato explode no ar antes de chegar a Uberlândia? Seria muito triste, não é? Mas felizmente, graças a Deus nada aconteceu, está tudo bem, estamos aqui firmes e fortes”, brincou. “Eu tive a impressão de que o meu cérebro iria explodir.”

