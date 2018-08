O presidenciável Ciro Gomes disse que “só quem tem horror a povo” fica contra a proposta de refinanciar as dívidas dos brasileiros no Serviço de Proteção ao Crédito

O candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, afirmou na terça-feira (21) que “só quem tem horror a povo” é contrário à proposta dele de refinanciar as dívidas de brasileiros com nome sujo no SPC (Serviço de Proteção ao Crédito).

A declaração foi dada à TV Record que, durante as próximas três semanas, realizará entrevistas com os principais candidatos à Presidência. Ciro foi o quarto sabatinado. Até o momento, além do candidato do PDT, foram entrevistados: Jair Bolsonaro (PSL); Guilherme Boulos (PSOL); Geraldo Alckmin (PSDB); o candidato do Patriota, Cabo Daciolo, não compareceu à entrevista.

Durante a entrevista, Ciro foi indagado sobre a proposta de retirar mais de 63 milhões de brasileiros do SPC, uma de suas principais propostas apresentadas até o momento. Ao explicar a ideia, criticou aqueles que se colocam contra e que colocam “defeito” na proposta.

“Nos últimos dois governos, nós dispensamos R$ 374 bilhões dos ricos [com desonerações a empresas], e ninguém causou polêmica nenhuma. E eu estou estudando como reativar a economia brasileira. Um dos motores mais importantes é o consumo das famílias”, disse o candidato pedetista.

De acordo com Ciro, a proposta consiste em renegociar dívidas por meio de descontos em juros e multas cobrados por bancos. Depois de reduzir o valor da dívida, explicou, abrirá linhas de crédito na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil, além de bancos privados que aceitem cobrar juros menores, para que a população possa parcelar as dívidas.

“Se eu conseguir, como eu sei que vou conseguir […] 80% de desconto [nos juros e multas], e dividir o que ficar em 36 meses, eu vou permitir que o brasileiro se livre dessa humilhação pagando R$ 40 por mês de prestação”, explicou.

“Isso é perfeitamente praticável, e só quem tem horror a povo, que não conhece a dor do nosso povo, que não sabe o que é um cidadão estar humilhado, sem poder comprar um remédio, sem poder comprar um sapato para o filho ir para a escola, é que pode botar defeito numa proposta dessa”, complementou o candidato do PDT.

Minoria no Congresso

Ciro também foi questionado sobre como conseguirá governar, caso eleito, com minoria no Congresso – o PDT não fez nenhuma coligação nacional.

Ele disse que terá de aproveitar os seis primeiros meses de governo para tocar as reformas, porque, segundo Ciro, todos os presidentes eleitos no País tiveram poderes “quase de imperador” no primeiro semestre de mandato.

“A reforma tem que ser proposta na primeira hora. Todos os presidentes da República no Brasil se elegeram com minoria, mas nos seis primeiros meses, tiveram poderes quase de imperador. Portanto eu quero propor na primeira hora”, explicou o presidenciável.

Além disso, o candidato propôs uma maior participação popular em assuntos em que houver “impasse” dentro do Congresso Nacional. “Nós vamos chamar o povo a votar, quando houver impasse, diretamente por meio de referendos e plebiscitos”, concluiu.

