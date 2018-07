O presidenciável do PDT, Ciro Gomes, reuniu-se com o governador de Pernambuco para tentar vencer resistências dentro do PSB

O pré-candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, reuniu-se nessa quarta-feira com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), na tentativa de superar resistências internas do partido e convencê-lo de que é a melhor opção para uma aliança na eleição de outubro.

Realizado de forma reservada em Brasília, o encontro foi motivado pela indefinição do PSB sobre qual o caminho a ser tomado pela legenda no disputa ao Palácio do Planalto. Nessa negociação, o político pernambucano é considerado uma peça-chave.

A cúpula e a maior parte dos diretórios regionais do PSB concorda com o apoio a Ciro, mas Paulo Câmara – que buscará a reeleição – prefere um acordo com o PT, uma sigla que mantém a sua força na região, apesar dos desgastes na história recente do partido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Diante desse impasse, o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, decidiu adiar as reuniões da executiva e do diretório nacional da legenda, que estavam marcadas para a próxima semana. Ele admite que uma decisão sobre a aliança nacional deve ser comunicada somente no fim deste mês e que a sigla ainda oscila entre qual estratégia adotar.

Não está descartada, ainda, a hipótese de liberação dos correligionários nos Estados para apoiarem os candidatos de suas preferências.

Posição fechada

De acordo com aliados, Paulo Câmara tem se mostrado inflexível em sua contrariedade em relação a um acordo com Ciro Gomes. Dentre os seus argumentos está o de que o PT promete apoio ao PSB não só em Pernambuco, mas também no Amazonas e na Paraíba. Ele ainda deve se encontrar em Recife, nesta quinta-feira, com senadora paranaense Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT.

A sigla de Lula tem uma candidata viável para a eleição ao governo de Pernambuco, Marília Arraes, e a polêmica é se o partido vai ou não retirar da disputa um nome que tem chances de vencer Câmara, o atual mandatário.

Mesmo integrantes do PSB de Pernambuco se dizem desconfortáveis com a insistência do governador em manter o apoio ao PT. Para eles, o partido caminhará para uma aliança com Ciro Gomes ou deixará seus integrantes liberados para apoiar quem quiserem.

Nos últimos dias, o PSB tem tentado chegar a um consenso entre os diretórios estaduais para apoiar Ciro, mas Paulo Câmara e o governador de São Paulo, Márcio França, ainda se mostram refratários à ideia.

Os dois jantaram juntos na última terça-feira, na capital paulista, para discutir as possibilidades de parceria. Márcio França admite flexibilizar e aceitar Ciro nacionalmente, com exceção de São Paulo, que estaria livre para a neutralidade defendida por ele.

O atual governador paulista é muito próximo a Geraldo Alckmin (PSDB), a quem substituiu após a saída do tucano para concorrer ao Palácio do Planalto. Mas já entendeu que o seu antecessor não poderá ajudá-lo na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, pois o PSDB já tem o seu próprio candidato ao governo, o ex-prefeito paulistano João Doria.

Caso vá de Ciro, o PSB quer indicar o vice na chapa do PDT. O ex-prefeito de Belo Horizonte (MG) Márcio Lacerda é o mais cotado. Além disso, o PDT apoiaria candidatos do PSB em estados como São Paulo, Distrito Federal, Espírito Santo e Sergipe, como mostrou o Painel no fim de junho.

