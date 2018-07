O presidenciável Geraldo Alckmin faz investida para ter o PSB neutro

Com a proximidade de uma definição sobre o rumo do PSB na eleição presidencial, o pré-candidato Geraldo Alckmin (PSDB) se reuniu com o seu principal aliado no partido, o governador de São Paulo, Márcio França (PSB). O tucano já não tem expectativa de obter o apoio da sigla a essa altura da pré-campanha, mas vem atuando para que o PSB opte pela neutralidade na disputa nacional.

O encontro de Alckmin com França deu-se num momento em que a sigla caminha para uma decisão. Uma reunião do definitiva do partido poderá ocorrer até o fim desta semana. O PSB está dividido entre três alternativas: apoiar um candidato do PT, Ciro Gomes (PDT) ou ficar neutro. Até uma semana atrás, havia uma inclinação por uma aliança com Ciro. Entretanto, após pressão do grupo que comanda o partido em Pernambuco, alinhado ao PT, a tese pró-Ciro perdeu força. Uma parceria com o pedetista continua sendo discutida mas sem tanto favoritismo.

A mudança de cenário foi comemorada pela campanha de Geraldo Alckmin. “Os presidenciáveis também trabalham para neutralizar apoios a seus concorrentes. O ideal era que o PSB estivesse conosco, mas, diante de uma impossibilidade, que não esteja com outro”, afirmou um aliado do tucano. O PSB tem o sexto maior tempo de TV no horário eleitoral. Para que seu plano se concretize, Alckmin depende que a ala paulista do PSB insista na tese da neutralidade na eleição nacional.

De olho no blocão

Outra movimentação que a campanha tucana acompanha com interesse nessa fase de negociações de alianças é a do chamado blocão, formado por DEM, PP, PRB, SD e PR. Aliados de Alckmin apostavam que a atuação em conjunto do grupo está perto do fim. O anúncio da desistência de candidatura própria ao Planalto pelo PRB, na sexta-feira passada, foi apontado pelos tucanos como um indicativo de uma dissolução. Alckmin encontrou-se com o presidente nacional do PRB, Marcos Pereira, na sexta-feira à noite num evento em São Paulo.

“O PRB está bem próximo”, afirmou um articulador do presidenciável. Integrantes da campanha tucana também classificaram como pouco provável que o PR permaneça no grupo. Eles avaliaram que cada partido está esperando o tempo certo para anunciar decisões individuais. Alckmin diz ter garantido o apoio de PSD, PPS, PTB e PV. Nenhuma aliança, entretanto, foi anunciada até agora.

Administração

A candidatura de Alckmin ganhou mais um problema em São Paulo. O discurso do tucano de gestor preparado, que deixou em dia as contas do estado na crise econômica, está a perigo devido à disputa entre os pré-candidatos a governador João Doria (PSDB) e Márcio França (PSB).

A gestão fiscal em São Paulo é usada pelo presidenciável como seu “cartão de visita” na eleição. Por onde anda, ele carrega numa pasta dois gráficos que comparam a evolução dos gastos públicos dos governos paulista e federal. O tucano explica que, apesar da recessão econômica, seu governo fez a lição de casa, cortou gastos e fechou as contas sem déficit, ao contrário do governo federal.

“As contas estão rigorosamente em dia”, repete Alckmin, na pré-campanha. Uma semana antes de deixar o cargo, em abril, Alckmin enviou um projeto de lei com poder de injetar R$ 1,5 bilhão no caixa do governo paulista ainda este ano. O dinheiro é uma poupança de contribuintes do antigo Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, que seria extinto, e os recursos passariam para o cofre estadual. E esse é o centro da discórdia.

Deputados tucanos, aliados de João Doria, mostravam, na semana passada, a intenção de votar a proposta somente após a eleição, para não favorecer a administração de França. Sem divulgar em sua agenda, Alckmin esteve na Assembleia Legislativa de São Paulo na última semana de junho, onde o PSDB dificulta a votação do texto. Encontrou-se com o presidente, Cauê Macris (PSDB), responsável por pautar o projeto. Já o líder do PSDB, Marcos Vinholi, negou o cunho eleitoral do embate: “O PSDB é favorável ao projeto, e vamos votar nas próximas semanas”.

Deixe seu comentário: