O presidenciável Jair Bolsonaro disse que quem critica o seu plano de governo “é analfabeto”

Nessa sexta-feira, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ), candidato à Presidência da República, disse que quem critica o seu programa de governo é “analfabeto” e não sabe interpretá-lo. Ele garantiu, porém, que não se referia a ninguém em específico.

A declaração foi feita à imprensa logo na chegada à uma cerimônia de formatura de sargentos da Polícia Militar de São Paulo, no parque do Anhembi, localizado na Zona Norte da capital paulista. Trata-se do primeiro evento ao qual ele compareceu após o início do período de campanha eleitoral nas ruas, na quinta-feira.

“Eu não posso responder a esse analfabeto que falou isso”, vociferou, em tom de irritação. “Se o sujeito não sabe interpretar, então eu não posso fazer nada”. Ainda conforme o candidato, “as pessoas que realmente estão preocupadas com a política e o futuro do Brasil gostaram do plano” e não têm nada a que se opor.

Ele também disse que o programa é uma “diretriz”, uma “intenção” e que “vocês nunca cobraram plano de ninguém, de quem se elegeu, nunca deram atenção a isso. Eu botei claramente o que nós pretendemos fazer. Mostramos um norte ali”.

Pose e foto

Jair Bolsonaro acompanhou a solenidade no palanque, ao lado de outras autoridades, dentre elas o governador de São Paulo, Márcio França (PSB). Durante o evento, o grupo desceu do local para cumprimentar os formandos e houve um alvoroço.

Formandos e parentes deles se aproximaram para tietá-lo e fazer as tradicionais “selfies”. Sorridente, o presidenciável do PSL fazia pose, ora de braços cruzados, ora imitando o gesto de uma arma com as mãos – inclusive ao lado de crianças fardadas. Para conseguir retornar ao palanque, ele precisou ser escoltado (até agora, Bolsonaro é o único candidato ao Palácio do Planalto que solicitou escolta de agentes da Polícia Federal).

Governo de SP

Em discurso dirigido à turma de formandos, o governador Márcio França (que “herdou” o cargo como vice de Geraldo Alckmin) que disputará umn segundo mandato, alertou que a profissão de policial militar “exige diálogo, mas também pulso firme”:

“Eu tenho dito que a farda é uma extensão da bandeira de São Paulo, tem que ser respeitada. Mas, para isso, é preciso que exerçam a função como fizeram até agora: com disciplina, ordem e respeito. A tarefa que vocês vão exercer agora exige diálogo e generosidade, mas também pulso firme”.

