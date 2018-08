O presidenciável Jair Bolsonaro voltou a defender o uso da força por fazendeiros para impedir invasões de terra

Na manhã dessa sexta-feira, durante comício em São José do Rio Preto (SP), o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) voltou a defender que os donos de terras usem a força para impedir tentativas de ocupações em suas propriedades e não sejam processados por isso. Ele frisou que a sua proposta de “excludente de ilicitude” para policiais, popularmente conhecida como “licença para matar em serviço”, seja ampliada para os produtores rurais.

“Queremos proteger o trabalhador rural das invasões do MST. A invasão de propriedade, quer seja rural ou urbana, tem que ser repelida com o uso da força”, bradou Bolsonaro, durante comício para uma público formado principalmente por produtores rurais e jovens.

Ele disse, ainda, que os “cidadãos de bem” que reagirem para defender suas propriedades ou vidas sejam “condecorados pela atitude de bravura”. Ao longo da campanha, o presidenciável tem prometido classificar como terrorismo as invasões de terra.

“Vamos buscar retaguarda jurídica não só para nossos policiais civis e militares, mas também para os cidadãos de bem poderem reagir à tentativa de alguém surrupiar seu patrimônio ou atentar contra sua vida”, frisou. “Ele poderá reagir e não será processado, muito pelo contrário, será condecorado pela sua atitude de bravura.”

No mesmo evento, o candidato voltou a falar em unificar o Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente. Ao buscar aproximação com os ruralistas, Bolsonaro tem defendido a flexibilização dos

licenciamentos ambientais em favor do agronegócio. “Vamos fundir a agricultura e o Meio Ambiente para que nenhuma ONG internacional continue fazendo ativismo junto ao Ministério do

Meio Ambiente”, criticou.

Giro

Desde quarta-feira, Bolsonaro vem fazendo um giro pelas cidades do Oeste paulista para reforçar a aproximação com ruralistas e cativar o eleitorado na região, tradicional reduto do PSDB do candidato Geraldo Alckmin. A caravana é organizada por Luiz Antonio Nabhan

Garcia, presidente da União Democrática Ruralista.

Após o comício, o candidato fez uma carreata e uma caminhada no Centro da cidade. Antes de chegar a São José do Rio Preto, Bolsonaro fez uma parada em José Bonifácio, onde andou a cavalo. Neste sábado, ele estará na Festa de Peão Boiadeiro e prometeu repetir a cena.

À tarde, Bolsonaro esteve na cidade de Jaci, onde fez uma visita a uma instituição que atende pacientes psiquiátricos mantida por freis franciscanos. O candidato criticou os baixos recursos repassados pelo SUS para esse tipo entidade: “O que digo, com o conhecimento que tenho de parlamento e nas indicações política, se colocar um freio no ralo da corrupção tem recurso para atender grande parte dessas demandas.

Bolsonaro almoçou em pequeno restaurante na cidade e antes de deixar a cidade, fez uma aposta na Mega-Sena. Ele se recusou a revelar os seis números, limitando-se a dizer um deles era o 17, seu número pra votação. “Eu vou mudar o critério de sorteio dos números porque tem muita gente que desconfia”, finalizou.

