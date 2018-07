O presidente americano Donald Trump disse que o Irã “sofrerá consequências históricas” se voltar a ameaçar os Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu nesta segunda-feira (23) o presidente iraniano, Hassan Rohani, que “não volte nunca mais a ameaçar os EUA” se não quiser “sofrer consequências históricas”. A declaração de Trump é uma resposta a um discurso de Rohani que recomendou aos Estados Unidos “não brincar com fogo”.

“Ao presidente iraniano Rohani: Nunca mais volte a ameaçar os Estados Unidos ou sofrerá consequências como as que poucos sofreram antes na história”, escreveu Trump na sua conta do Twitter. O presidente americano acrescentou que “Já não somos um país que aguentará suas palavras de violência e morte. Seja cauteloso!’.

Horas antes, o presidente iraniano tinha pedido a Washington “para não brincar com fogo”, já que começar um conflito com Teerã representaria “a mãe de todas as guerras” “Negociar hoje com os EUA não significa mais que rendição e o fim das conquistas da nação do Irã. Se nos rendermos para um fanfarrão mentiroso como Trump, saqueiam o Irã”, acrescentou Rohani.

Em maio, Trump retirou os EUA do acordo nuclear multilateral de 2015 com o Irã e voltou a impor sanções a Teerã, que entrarão em vigor em agosto e ameaçam afundar a já maltratada economia iraniana. Donald Trump disse que o Irã vinha trapaceando o acordo, criado para impedir que o país desenvolvesse seu programa nuclear.

Neste mês, Trump mostrou confiança de que a República Islâmica aceitará suas condições e entrará em contato para chegar a um novo acordo porque está tendo “muitos problemas e sua economia está afundando”.

Em seu discurso no domingo (22), Rohani ressaltou que o Irã responderá às ameaças “com ameaças” e não se intimidará, segundo o discurso publicado no site da Presidência iraniana. “Pagaremos custos, mas conseguiremos mais benefícios”, afirmou Rohani, descartando como já fez ontem o líder supremo, Ali Khamenei, qualquer negociação com Washington. “O poder do Irã é dissuasório e não temos um conflito com ninguém, mas os inimigos devem entender bem que a guerra com o Irã é a mãe de todas as guerras”, destacou ainda Rohani.

Se dirigindo ao presidente americano, Donald Trump, deu um conselho: “Não brinque com a cauda do leão, porque você irá lamentar”, uma expressão equivalente a não brincar com fogo. “Negociar hoje com os EUA não significa mais do que a rendição e o fim das conquistas da nação do Irã. Se nos rendemos diante de um fanfarrão mentiroso como Trump, saqueiam o Irã”, acrescentou.

No discurso, Rohani também se referiu às declarações feitas por vários responsáveis americanos para encorajar os movimentos de protesto internos contra o regime dos aiatolás. A respeito, considerou que os EUA não é um país capaz de “provocar o povo iraniano contra a segurança e os interesses do Irã”, apesar de nos últimos meses ter ocorrido manifestações e greves pela crise econômica.

