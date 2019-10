O presidente da Argentina diz que o populismo é como uma mulher que usa cartão de crédito e não paga

A 12 dias da eleição presidencial argentina, o presidente Mauricio Macri e sua maior rival política, Cristina Kirchner, trocaram farpas publicamente. Em entrevista a uma rádio local, o candidato à reeleição, que está quase 20 pontos abaixo do kirchnerista Alberto Fernández nas pesquisas de intenções de voto, afirmou que o “populismo é como quando você passa a administração da casa a sua mulher e, em vez de pagar as contas, ela usa o cartão de crédito”. “Usa, usa, até que um dia você tem de hipotecar sua casa.” As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

A frase sexista causou polêmica nas redes sociais e ressoou toda a tarde nos meios argentinos.

Em resposta, Cristina, candidata a vice pela chapa opositora, chamou Macri em uma mensagem no Twitter de “machistinha”. “Ele é um machistinha, viram só? Eu tinha avisado.”

Ao deixar o cargo, em 2015, Cristina se recusou a entregar a faixa presidencial a Macri, acusando-o de tê-la tratado mal em conversa por telefone para combinar a cerimônia.

“O presidente eleito precisa saber que o dia da posse não é a sua festa de aniversário”, disse ela, em meio à discussão.

Depois, acabou deixando o cargo 12 horas antes da posse, e a entrega da faixa teve de ser feita pelo presidente do Senado.

O primeiro turno da eleição argentina ocorre no próximo dia 27. O candidato kirchnerista, Alberto Fernández, ganhou as eleições primárias em agosto e é favorito, até mesmo para vencer em primeiro turno.

Macri vem realizando atos populares massivos em todo o país, na tentativa de recuperar os votos perdidos.

Enquanto Alberto Fernández já fala como presidente eleito, viaja ao exterior para se encontrar com líderes estrangeiros e anuncia suas primeiras medidas, Mauricio Macri sai às ruas, infla o discurso populista e comanda marchas em mais de 20 cidades como um animador de auditório.

A curiosa inversão de papéis é consequência do resultado das eleições primárias de agosto, que deram uma vantagem imensa — de mais de 15 pontos — para o peronista.

A vantagem vem se colocando ainda maior nas pesquisas para o pleito do dia 27. Levantamentos mais recentes mostram que Macri pode ser derrotado já no primeiro turno.

O governo resolveu então intensificar a campanha, com as marchas do “sí, se puede” (sim, é possível) — que dão certo ânimo ao governo. Uma fonte da Casa Rosada se mostrou animado com a quantidade de pessoas que vêm comparecendo aos atos e afirma que entre a alta cúpula do governo todos acreditam que ainda é possível reverter o resultado.

De fato, as marchas realizadas até agora reuniram multidões na capital, Buenos Aires, e em Mendoza, Neuquén, Junín e Tucumán.

Acompanhado da mulher e da filha e vestido com roupas informais, Macri agita bandeiras e cartazes e não se furta a abraçar os apoiadores de modo efusivo, um comportamento pouco comum a seu perfil — sua fama é a de um presidente “mauricinho”, com o perdão do trocadilho.

Essa, porém, foi a mesma iniciativa que tomou às vésperas do segundo turno, em 2015, quando sua distância para o peronista Daniel Scioli era muito pequena — Macri ganhou a eleição com diferença de apenas 600 mil votos.

