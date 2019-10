O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral

Na sessão plenária desta segunda-feira (21), a Corte do TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul) cassou o mandato de Luis Augusto Lara, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Além do deputado, o prefeito afastado de Bagé, Divaldo Lara, também foi condenado

O TRE-RS julgou dois processos contra Luis Augusto Lara e o seu irmão, o prefeito afastado de Bagé. As AIJEs (Ações de Investigação Judicial Eleitoral), uma de autoria do MPE (Ministério Público Eleitoral) e outra da Coligação Independência e Luta para Mudar o Rio Grande (Psol-PCB), por abuso de poder político e econômico e uso indevido dos meios de comunicação, acusavam os políticos de terem coagido servidores da prefeitura de Bagé e usado a máquina do município na campanha eleitoral do ano passado.

No julgamento, por maioria, os desembargadores eleitorais vislumbraram gravidade nas condutas praticadas. Dessa forma, aplicaram a pena de multa e cassaram os diplomas de Luis Augusto Lara e Divaldo Lara, bem como declararam a inelegibilidade de ambos os políticos. O Pleno também determinou que os votos conferidos ao presidente da Assembleia sejam computados para a coligação pela qual concorreu, devendo ser empossado o primeiro suplente da Coligação Trabalho e Progresso (PP-PTB).