O presidente da Câmara dos Deputados anunciou a venda da folha de pagamento da Casa e um corte de gastos

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), informou nesta quarta-feira (30) que a Câmara adotou medidas de redução de gastos e ampliação de receitas, como a venda da folha de pagamento dos servidores para a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Segundo o comunicado, as medidas levarão a um ganho de R$ 457,5 milhões.

Desse valor, R$ 236,5 milhões serão economizados ainda em 2017, com corte de gastos. Outros R$ 70 milhões serão obtidos no ato da venda da folha. Os R$ 151 milhões restantes são relativos à parcelas de 60 meses da venda.

Ao vender a folha de pagamento para os bancos, a Câmara vincula o salário de todos os servidores da Casa a contas nessas instituições.

Segundo a nota, toda receita arrecadada na operação será transferida ao Tesouro Nacional. A publicação no Diário Oficial da ratificação dessas contratações será feita nesta quinta-feira (31).

Menos despesas

Entre as medidas de corte de gastos anunciadas pela Câmara está a interrupção do funcionamento da gráfica da Câmara no período da madrugada, o que vai gerar economia com o fim do pagamento de adicional noturno.

Também não haverá mais a oferta de água mineral engarrafada em algumas áreas da Casa, com substituição por filtros de água encanada. Serão instaladas ainda luminárias de LED, que são mais econômicas.

“Vamos reduzir despesas com custeio operacional, obras e investimentos e, principalmente, pessoal e encargos sociais”, informou Maia.

Orçamento

O governo federal deve encaminhar nesta quinta-feira (31) ao Congresso Nacional, no último dia do prazo legal, uma proposta de orçamento federal com uma meta de déficit primário de até R$ 129 bilhões no próximo ano, segundo interlocutores da área econômica.

Na semana retrasada, a equipe econômica informou, em entrevista coletiva, que proporia a alteração da meta do ano que vem para um rombo maior, de até R$ 159 bilhões.

A proposta chegou a ser aprovada na CMO (Comissão Mista de Orçamento) na última terça (29) e deve ser analisada pelo plenário do Congresso ainda nesta quarta. Depois, o texto tem que ser enviado ao Palácio do Planalto e sancionado pelo presidente da República para ter validade.

Na avaliação do governo, não haveria tempo hábil de levar adiante essas etapas legais antes do fim do prazo para envio da peça orçamentária ao Legislativo, nesta quinta.

Com o presidente Michel Temer em viagem à China, a missão de sancionar a modificação das metas fiscais de 2017 e de 2018 ficará a cargo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que ocupa a Presidência da República em exercício.

Depois que a alteração da meta for sancionada, o governo deve enviar ao Legislativo uma “mensagem modificativa” para alterar a proposta orçamentária – já contemplando um rombo maior, de R$ 159 bilhões, para as contas do governo em 2018. Isso deve acontecer somente depois que Temer retornar ao Brasil, o que está previsto para ocorrer em 6 de setembro. (AG)