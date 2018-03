O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, negou que está se lançando ao Palácio do Planalto para negociar a candidatura a vice-presidente na chapa de Geraldo Alckmin

Em seu primeiro evento oficial da pré-candidatura à Presidência da República, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse na quinta-feira (15) que não está se lançando ao Palácio do Planalto para negociar a candidatura a vice na chapa de Geraldo Alckmin (PSDB-SP), seu atual adversário.

“Dizem: ‘ele está jogando para negociar’. A candidatura à vice-presidência do PSDB eu tenho quase certeza que hoje seria nossa. A garantia do apoio para presidente da Câmara eu acho que não seria uma coisa muito difícil hoje. Então, por que eu estou querendo negociar se eu estou me colocando como pré-candidato?”, declarou Maia para uma plateia de empresários e políticos paraibanos.

Em um restaurante italiano em João Pessoa, Maia falou para cerca de 50 pessoas, entre as quais o líder do governo Michel Temer na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). Ribeiro justificou sua presença como representante da bancada paraibana. “Rodrigo se apresenta como opção que, sem dúvida nenhuma, merece ser refletida por todos os brasileiros”, afirmou o líder.

Embora Maia tenha dito que disputará com Temer “até o fim”, caso o emedebista tente a reeleição, o Palácio do Planalto ainda não definiu quem será seu candidato, e o nome de Maia não foi descartado. Na única declaração mais crítica ao governo, o presidente da Câmara disse ter questionado a Fazenda sobre quanto seria colocado na intervenção federal no Rio de Janeiro e não obteve resposta. O Ministério da Fazenda é comandado por Henrique Meirelles, que também tenta viabilizar sua candidatura à Presidência com apoio do governo.

Discurso

Depois de ser alvo de protesto ao presidir sessão solene na Câmara em homenagem a Marielle Franco (PSOL), vereadora da capital de seu Estado, e do motorista Anderson Pedro Gomes, mortos na quarta-feira (14), Maia iniciou a sua fala dizendo esperar “respostas rápidas” para o crime.

Em pouco mais de 24 minutos de discurso, Maia defendeu a revisão do gasto público e da burocracia do Estado brasileiro e falou da necessidade de garantir segurança jurídica aos empresários. Aos paraibanos, Maia falou pela primeira vez de sua proposta de um projeto para complementar o Bolsa Família. A ideia é remunerar beneficiados pelo Bolsa Família pela mobilidade social e educacional.

Agenda

Nesta sexta-feira (16), Maia toma café da manhã com jornalistas em João Pessoa e depois segue de jatinho para Catolé do Rocha, cidade de seu bisavô paterno. O município fica a 414 quilômetros da capital e tem 30 mil habitantes. Governada por primos de Maia, a cidade tinha, em 2015, apenas 12,7% de sua população ocupada.

O prefeito Leomar Benício Maia (PTB) está de licença médica. Por isso, o primo que tenta se cacifar para a disputa presidencial será recebido pelo vice, Laurinho Maia (DEM). No município que tem apenas 37,6% dos domicílios com esgotamento sanitário adequado, Maia deve conhecer a prefeitura, unidades de saúde, praças e, depois, vai para a fazenda de Laurinho para um almoço em família.

Apesar do domínio da família Maia, Catolé do Rocha segue a tradição nordestina de apoiar o PT. Nas últimas quatro eleições presidenciais, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff venceram no município. “[O PT] vem tendo um desgaste com tudo o que vem acontecendo. As pessoas vem se tornando mais esclarecidas e veem que surgiu um nome novo, um nome limpo, que é Rodrigo Maia”, defendeu o primo e prefeito em exercício.

