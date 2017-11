O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, admitiu que tem apetite para concorrer à Presidência da República, mas disse que em 2018 só disputará a reeleição como deputado federal

Em entrevista à imprensa nessa sexta-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), admitiu ter “apetite” para disputar a Presidência da República, mas afirmou quem em 2018 só se candidatará à reeleição como deputado federal. O comentário surgiu quando justificava sua postura, que considera isenta, na condução das duas denúncias contra o presidente Michel Temer.

“O presidente anterior da Câmara [Eduardo Cunha, do PMDB, que está preso] não trabalhou da forma como eu trabalhei. Alguns até criticaram, dizendo que não demonstro apetite para ser presidente. Eu falei que tenho vontade de ser candidato a presidente, mas nas urnas, não por denúncias para tirar o presidente [Michel Temer]”, disse Maia em entrevista à Reuters nesta sexta-feira.

Indagado sobre o seu futuro político, Maia disse que em 2018 irá buscar a reeleição como deputado e não descartou disputar o comando da Câmara novamente: “Isso aí é uma conjuntura pós-eleição. Se eu for reeleito deputado, primeiro, e se eu tiver um grupo de partidos que apoie essa alternativa, não tem nenhum problema… se eu puder construir, eu vou construir, mas isso depende de variáveis que eu não tenho como tratar agora”.

“Pop Star”

Ao avaliar o cenário das eleições de 2018, Rodrigo Maia afirmou que as chances de vitória de um “outsider” (que corre por fora) em uma eleição majoritária nacional depende da estrutura partidária que ele obtiver.

“Não existe ‘outsider’ que consiga vencer uma eleição no Brasil sem uma estrutura partidária. Não adianta você ser ‘pop star’ se você chega no Paraná, faz uma bela agenda porque todo mundo gosta de você, você é um cara conhecido, mas quando você sair de lá não vai ficar ninguém pedindo voto para você”, disse Maia.

“Por isso que eu acho que o próprio Luciano Huck, por exemplo, está procurado esse caminho, ele já viu que sem o mínimo de estrutura partidária ele não vai a lugar nenhum”, completou, referindo-se ao apresentador de TV que tem se movimentado nos meandros políticos.

“Eu só acho que o DEM erra de ficar valorizando esses nomes. Não que não sejam nomes que possam disputar com condições de vencer”, disse Maia.

O deputado defende a tese que o partido precisa se fortalecer, buscar palanques nos principais Estados do País e consolidar sua mensagem à sociedade. Para ele, o DEM não deveria “gerar muita especulação” sobre nomes fora do partido: “Você não deve fazer política projetando um cenário com variáveis que você não controla”.

Deixe seu comentário: