O presidente russo Vladimir Putin afirmou que pode oferecer asilo político ao ex-diretor do FBI, James Comey, caso ele seja alvo de um processo nos Estados Unidos. Comey, que foi demitido pelo presidente norte-americano Donald Trump em maio, diz não ter dúvidas de que a Rússia tentou interferir no resultado das eleições presidenciais americanas.

A fala de Putin ocorreu durante uma sessão anual de perguntas e respostas com o presidente. Este programa, chamado “Linha direta”, pede que os russos enviem perguntas diretamente ao presidente, principalmente através do SMS.

Sobre Comey, Putin disse: “Isso é estranho, quando o diretor de serviços especiais grava sua conversa com o presidente e divulga essa conversa para a mídia. Então qual é a diferença entre o diretor do FBI e o senhor Snowden?” O presidente russo acrescentou: “em relação a isso, se um processo for aberto contra ele [Comey], estamos prontos para oferecer asilo político na Rússia. Ele tem de saber isso”.

Ele afirmou ainda que Comey não apresentou provas de que a Rússia teria tentado influenciar nas eleições norte-americanas.

Nesta 15ª edição do programa, foram recebidas mais de 2 milhões de perguntas, algumas das quais muito críticas. Mensagens como “Três mandatos presidenciais, chega!” ou “Quando vai deixar de violar a Constituição?” apareceram nas telas de tv de milhões de telespectadores..

