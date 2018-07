O presidente da Rússia, Vladimir Putin, comemora a realização do Mundial em seu país: “Mitos e preconceitos ruíram”

O Mundial encerra neste domingo, mas o presidente da Rússia, Vladimir Putin, já comemorava com antecedência o êxito do evento e, em um discurso, deixou claro que maior objetivo havia sido atingido: mudar a imagem do país no exterior.

Putin recebeu o mundo do futebol para uma festa no teatro Bolshoi, em Moscou, na noite de sábado. “A Rússia se preparou para o torneio de forma responsável”, disse o chefe do Kremlin. “Estamos felizes que foi um sucesso, unindo milhões de pessoas pelo mundo”, afirmou Putin. “Nossos esforços foram bem avaliados por atletas e pela imprensa”, completou.

Mas é o impacto político que mais chamou a atenção de Vladimir Putin, conforme destacou o jornal O Estado de S.Paulo. “Estamos gratos às milhões de palavras positivas que nossos convidados disseram nos últimos tempos à Rússia a ao nosso povo”, disse. “Estamos satisfeitos com o fato de que eles gozaram de nossa hospitalidade e abertura”, insistiu. “Estamos satisfeitos com o fato de que eles viram tudo com seus próprios olhos e que mitos e preconceitos ruíram.”

Gianni Infantino, presidente da entidade máxima do futebol, fez questão de prestar homenagens a Putin. “O mundo, mais de 4 bilhões de pessoas, tem assistido ao Mundial e visto as belezas desse país, rico em sua cultura e história”, disse.

Ele destacou que a Rússia é um país verdadeiramente futebolístico, tanto pelo desempenho de sua seleção, que alcançou a fase das quartas de final, quanto pelo alto nível da organização do torneio sob todos os pontos de vista. Apontou, ainda, que o Mundial mudou a percepção sobre a Rússia no mundo, já que todos os fãs e representantes dos meios de comunicação foram “testemunhas diretas de como foi o ambiente do campeonato”.

“O mundo descobriu a Rússia”, disse Infantino. “Todos esses ingredientes fizeram do Mundial não apenas o maior evento do mundo, mas o melhor jamais realizado”, completou o presidente da entidade máxima do futebol .

Na sexta-feira ele já havia feito a mesma avaliação, evitando dar respostas sobre violações de direitos humanos, repressão e censura que também marcaram o evento na Rússia.

Vladimir Putin agradeceu a Infantino pela “possibilidade de receber um evento de tanta envergadura e pela confiança na Rússia como um país capaz de valorizar a palavra dada, respeitar os parceiros e manter o espírito e os princípios do esporte”.

Reeleito este ano para o quarto mandato, Putin se consolida hoje como o porta-voz dessa nova Rússia. Entretanto, pesam contra a liderança do presidente russo em escala global as graves acusações de homofobia e racismo dentro do governo russo, além de violações diversas de Direitos Humanos. Nos últimos anos, o governo acumulou polêmicas e retrocessos neste campo, como a famosa lei que proíbe a manifestação de símbolos LGBT no território do país.

