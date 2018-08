O presidente das Filipinas destruiu carros de luxos contrabandeados. O valor dos veículos é estimado em 20 milhões de reais

O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, promoveu na segunda-feira (30) a destruição de cerca de 60 carros de luxo contrabandeados, no valor aproximado de R$ 20 milhões.

Lamborghinis, Porsches, Mercedes Benz e algumas motos foram destruídos por tratores, em uma ação acompanhada pessoalmente pelo presidente.

Duterte afirmou a uma multidão que a destruição tinha como objetivo mostrar sua dura política contra importadores ilegais e que as Filipinas são um local de investimento.

Desde que foi eleito, em 2016, Duterte fez da corrupção e da guerra antidrogas suas principais políticas.

Duterte, conhecido por suas políticas duras contra o crime, declarou que queria mostrar ao mundo sua postura endurecida contra os importadores ilegais e que as Filipinas têm um ambiente favorável ao investimento e aos negócios.

“Decidi destruir porque você tem que mostrar ao mundo que você tem um ambiente viável para investimento e negócio, e a única maneira de mostrar isso é que você é produtivo e tem a economia para absorver a produtividade da população”, disse Duterte.

Esta foi a segunda vez neste ano que Duterte supervisiona destruição de carros contrabandeados. A primeira foi em fevereiro.

Em fevereiro, os carros contrabandeados, alguns com valores acima dos US$ 115 mil (R$ 502 mil), foram reduzidos a pilhas de ferro velho em pouco mais de três minutos.

O Departamento de Alfândega apreendeu o equivalente a US$ 2,93 milhões (R$ 9,49 milhões) em veículos no ano passado, entre os US$ 866 milhões (R$ 2,8 bilhões) de bens contrabandeados apreendidos no país, segundo dados do governo.

“Não compensa sonegar impostos nas Filipinas, então é melhor parar de tentar, porque vocês nunca conseguirão”, disse o ministro das Finanças, Carlos Dominguez, antes de, na ocasião, acionar uma escavadeira sobre 20 veículos em um porto em Manila. Outros 10 foram simultaneamente destruídos em portos nas cidades de Davao e Cebu.

No ano passado, o governo filipino destruiu mais de US$ 2,5 milhões (R$ 8,1 milhões) em cigarros, também contrabandeados.

Duterte, conhecido por sua sangrenta guerra contra as drogas e desdém pelos criminosos, prometeu inaugurar uma “era de ouro da infraestrutura” ao longo de seis anos, no valor de US$ 180 bilhões. Ele lançou um abrangente programa de reforma tributária para ajudar a financiá-lo.

Deixe seu comentário: