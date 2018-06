O presidente das Filipinas mandou “para o inferno” um especialista da ONU

Após ser criticado por destituir a presidente da Suprema Corte das Filpinas, o polêmico presidente do país asiático, Rodrigo Duterte, mandou “para o inferno” o peruano Diego García-Sayán, relator especial da ONU (Organização das Nações Unidas) da ONU sobre independência de magistrados e advogados.

De acordo com o observador internacional, Duterte “travou um ataque brutal” contra o Poder Judiciário filipino, em retaliação aos juízes da Suprema Corte, que no mês passado votaram pela destituição de sua presidente, Maria Lourdes Sereno. Ele é considerada uma das principais vozes de combate à violenta campanha contra as drogas promovida pelo chefe de Estado.

“Digam a Diego García-Sayán para não se meter nos assuntos de meu país”, atacou Duterte, enfatizando não ter nada a ver com a destituição da presidente do Supremo filipino. “Esse representante da ONU que vá para o inferno!”

Perseguição

Primeira mulher a presidir o órgão no país, Maria Lourdes figura entre as personalidades do arquipélago que sofreram represália por criticar as ações do chefe do Executivo. Ela é acusada, por exemplo, de não ter declarado bens à receita e de ter falsificado decisões do tribunal.

Em 2017, Duterte já se indispôs com outro especialista da ONU e ameaçou dar um tapa na cara da francesa Agnès Callamard, enviada especial das Nações Unidas para averiguar denúncias de execuções sumárias ou arbitrárias.

