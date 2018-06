O presidente das Filipinas rejeitou as acusações de sexismo após beijar uma mulher na boca em um ato público na Coreia do Sul

O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, rejeitou nesta quarta-feira (06) as acusações de sexismo após beijar uma mulher na boca em um ato público na Coreia do Sul e disse que “todo mundo gostou”. Duterte, de 73 anos, criticado com frequência por sua atitude em relação às mulheres, tinha dito que daria um livro de presente a quem lhe desse um beijo em sua visita a Seul.

Depois, chamou uma mulher do público, Bea Kim, a subir ao palco onde estava pronunciando o discurso, tocando-lhe os lábios. A mulher, casada, no início hesitou, mas depois se deixou beijar na boca sob os gritos de euforia do público de filipinos na sala.

“Foi um espetáculo e todo mundo gostou”, disse Duterte à imprensa na quarta, em seu retorno a Manila. “Não faço em público se houver más intenções”, acrescentou. “Se todas as mulheres assinassem um abaixo-assinado pedindo minha demissão, eu me demitiria”, garantiu.

Desde sua chegada ao poder, há dois anos, o presidente filipino foi criticado por suas declarações e por suas atitudes com as mulheres. O vídeo do beijo circulou nas redes sociais, e vários grupos feministas começaram a criticá-lo. Bea Kim disse à imprensa pública filipina que não tinha nada de errado no beijo, embora alguns veículos de comunicação privados tenham relatado que ela estava sob pressão.

Incidente

O incidente aconteceu ao final de um discurso de duas horas, quando o presidente ofereceu um livro à multidão e apontou para duas mulheres. “Há um pagamento por isso, um beijo. Você, de branco. Você está pronta para ser beijada? Venha aqui”, disse o presidente a uma das mulheres no palco. A primeira mulher deu um beijo no rosto do presidente. A outra, de branco, pegou sua mão e colocou na testa, um gesto tradicional de respeito a um idoso. No entanto, ele a pediu para se aproximar e lhe dar um beijo, apontando para seus lábios.

Enquanto a multidão gritava, o presidente perguntou se a mulher era casada, se o marido estava por perto e se ela seria capaz de explicar que o que estavam prestes a fazer era apenas uma piada. Ela respondeu que o marido não estava presente e que poderia explicar o ato. “Deixe-o com ciúmes”, declarou Duterte. Então, se inclinou e beijou a mulher, que se manteve imóvel, e depois gritou e cobriu o rosto. “Não levem isso a sério”, disse o líder, mais tarde, à multidão. “É apenas para dar diversão às pessoas.”

Emocionada com o encontro

Enquanto a mulher defendeu o beijo e disse que ficou emocionada com o encontro, outros disseram que o presidente foi longe demais. Um senador chamou o ato de “exibição desprezível de sexismo e grave abuso de autoridade”.

A senadora Risa Hontiveros também criticou: “O presidente Duterte agiu como um rei feudal, acha que o presidente tem o direito de fazer qualquer coisa que lhe agrade”. Ela pediu que o público filipino não julgue a mulher. “Mesmo se o ato foi consensual, foi o presidente, possuidor de poder impressionante e intimidador, que o iniciou.”

