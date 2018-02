O presidente do Banco Central da Letônia foi detido

O presidente do Banco Central da Letônia, Ilmars Rimsevics, que também é integrante do conselho do Banco Central Europeu, foi detido pela agência anticorrupção do governo, informou o gabinete do primeiro ministro, sem revelar mais detalhes.

O primeiro ministro Maris Kucinskis disse que a detenção de Rimsevics não representa um risco para a estabilidade financeira.

“Não há indicações que poderiam sugerir ameaças ao sistema financeiro da Letônia”, disse Kucinskis num comunicado por email à Reuters.

O ministro das Finanças, Dana Reizniece-Ozola, disse que Rimsevics deveria abandonar o cargo enquanto a investigação está em andamento na agência anticorrupção do governo.

“Dado que o presidente do Banco Central é um símbolo para qualquer país, acho que seria sensível neste momento que o sr. Rimsevics, pelo menos durante a investigação, renuncie”, disse Reizniece-Ozola em uma entrevista coletiva, sem oferecer nenhum detalhe sobre o porquê de o presidente do Banco Central ter sido detido ou sobre o que ele está sendo investigado.

A casa do presidente do Banco da Letônia e seu escritório foram alvos de buscas na sexta-feira, reportou a imprensa da Letônia.

O Banco Central da Letônia é independente e Rimsevics preside a instituição desde 2001. Ele é membro do conselho do Banco Central Europeu desde janeiro de 2014, quando a Letônia adotou o euro.

