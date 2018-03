O presidente do Banco Central disse que não dá para obrigar os bancos a reduzir os juros ao consumidor na marra

O presidente do BC (Banco Central), Ilan Goldfajn, disse que não dá para obrigar as instituições financeiras a reduzir os juros das linhas de crédito ao consumidor na marra. Desde que assumiu o cargo, em junho de 2016, a Selic (a taxa básica de juros) da economia brasileira caiu de 14,25% para 6,75% em fevereiro. E ela pode cair ainda mais, já que a inflação veio menor que o mercado esperava. O Copom (Comitê de Política Monetária) se reúne nos dias 20 e 21 para decidir a nova taxa. Segundo o economista, a adoção de outras medidas pode acelerar o processo de redução do juro bancário, como a ampliação do cadastro positivo de crédito (espécie de lista de bons pagadores).

Não é possível cobrar dos bancos que repassem essa redução dos juros para os clientes?

A gente sempre conversa, mas a ideia do voluntarismo, de derrubar à força, não dá certo. Isso já foi tentado uns anos atrás. Uma parte da crise que enfrentamos hoje, na qual os juros foram lá para cima, foi um pouco pela tentativa de fazer meio na marra. Não podemos cair nessa tentação de resolver tudo para amanhã, pois os problemas são de décadas.

O mercado já espera uma nova redução da taxa básica de juros. Há espaço para mais cortes?

Na última reunião do Conselho de Política Monetária, o Copom, avaliamos que, caso o cenário básico sobre o qual o BC trabalha evoluísse conforme esperado, o mais adequado seria interromper o processo de queda de juros. Mas dissemos também que essa visão poderia se alterar e levar a uma queda adicional. Vamos aguardar para analisar e decidir na próxima reunião. O que posso dizer é que a inflação do começo do ano (0,61% no primeiro bimestre) surpreendeu para baixo a maioria dos analistas e também o Banco Central.

O senhor já disse que a população precisa saber que existe um custo para as compras parceladas no cartão de crédito. A ideia é acabar com o parcelamento sem juros?

Não vamos acabar com o parcelamento sem juros. O mais importante é que todo mundo saiba, de forma bem transparente, que infelizmente não há nada sem juros neste mundo, ainda mais no Brasil, onde eles são altos. Acreditar que alguma coisa não tem juros é acreditar que ela não tem custo. O juro existe e aparece nas taxas do cartão de crédito, que são altíssimas. No fim, um está pagando pelo custo do outro.

